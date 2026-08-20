Basilio Belliard ingresa como Miembro Academia de Ciencias

El acto fue desarrollado este 19 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), a través de su Comisión de Lingüística y Literatura, invistió al escritor, poeta, ensayista y académico Basilio Belliard como Miembro de Número de la institución.

Durante la ceremonia, celebrada en la sede de la ACRD, Belliard pronunció su discurso de ingreso, titulado “El ritmo como signo del lenguaje poético”, en el que analizó la importancia del ritmo en la creación artística y, especialmente, en la poesía.

EL RITMO EN LA POESÍA

En su exposición, sostuvo que el ritmo es un elemento compositivo fundamental presente en las distintas manifestaciones del arte y la cultura, tanto de Oriente como de Occidente, y que desempeña una función esencial en la organización del tiempo y el sentido.

Explicó que, en las artes verbales, tanto en prosa como en verso, el ritmo representa el movimiento de la naturaleza, mientras que en la poesía contribuye a establecer el orden, la armonía y el tono de la expresión.

El acto incluyó las palabras de bienvenida del vicepresidente de la ACRD, Dennis Simo, y la lectura de la semblanza de Belliard, a cargo de Irene Pérez Guerra, coordinadora de la Comisión de Lingüística y Literatura.

TRAYECTORIA

Belliard, nacido en Moca en 1966, es doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor de la UASD, director-fundador de la revista País Cultural y director general del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura.

Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y autor de obras como Diario del autófago, Sueño escrito, Los pliegues del bosque, Piel del aire y Oficio de arena. En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Poesía por Sueño escrito.

La ceremonia contó con la presencia del expresidente Leonel Fernández, académicos y otras personalidades.

an/am