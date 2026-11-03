Barahona conquista Copa de Béisbol Viejas Glorias del Sur

BARAHONA.– El equipo de Barahona se proclamó campeón invicto de la primera Copa de Béisbol de Viejas Glorias del Sur, tras derrotar en dos partidos consecutivos a la representación de Jimaní, durante la serie final celebrada el pasado domingo en el estadio de béisbol de La Lista de Cabral, provincia Barahona.

Los barahoneros dominaron la serie decisiva con victorias de 7 carreras por 2 en el primer encuentro y 8 por 1 en el segundo, resultados que les permitieron levantar el trofeo de campeones sin conocer la derrota.

CUATRO EQUIPOS EN COMPETENCIA

En esta primera edición del torneo participaron las representaciones de Barahona, Jimaní, Neyba y San Juan, en una iniciativa deportiva orientada a promover la integración y mantener activa la tradición del béisbol entre jugadores veteranos de la región Sur.

AGRADECEN PATROCINIO

Domingo Peña, mánager del conjunto campeón de Barahona, expresó su agradecimiento a la compañía minera GoldQuest por respaldar y patrocinar la celebración del torneo.

La competencia reunió a antiguos peloteros de distintas localidades del Sur, quienes tuvieron la oportunidad de volver al terreno de juego y compartir su pasión por el béisbol.

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