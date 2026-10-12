Tiroteos de bandas dañan cables y afectan comunicaciones Haití

Medios locales destacan este lunes que la violencia en Haití volvió a afectar de manera directa las telecomunicaciones.

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PUERTO PRINCIPE.- La violencia de las bandas armadas en Haití provocó nuevas interrupciones de los servicios de telecomunicaciones, luego de que dos enlaces internacionales de fibra óptica de la empresa Digicel resultaran afectados en la carretera nacional número 1, una zona donde se registran intensos tiroteos.

La compañía informó este lunes 12 de octubre que sus equipos técnicos enfrentan dificultades para acceder al lugar debido a las condiciones de inseguridad. Aunque recibió reportes de numerosos disparos en el área, todavía no ha confirmado técnicamente la causa de los daños.

LLAMADAS, INTERNET Y TRANSFERENCIAS AFECTADAS

El incidente coincide con enfrentamientos armados registrados desde el sábado entre la banda Chen Mechan y otro grupo que opera en Terre-Noire, según el medio haitiano Haïti24. Residentes afirmaron que los disparos continuaban durante la mañana del lunes.

El portal Juno7 reportó dificultades para completar llamadas telefónicas, acceder a internet y realizar transferencias de dinero móvil, servicios esenciales para comerciantes, trabajadores independientes y familias.

Aunque algunos usuarios comenzaron a recuperar la conexión, todavía no se había determinado el alcance geográfico de la avería ni la cantidad de abonados afectados.

SEGUNDA INTERRUPCIÓN EN POCOS DÍAS

El nuevo incidente ocurre menos de dos semanas después de otra avería registrada el pasado 4 de octubre, cuando Digicel informó que dos conexiones internacionales de fibra óptica habían sido alcanzadas por proyectiles, afectando el acceso a internet en distintas zonas del país.

Tras reparar los daños, la empresa anunció compensaciones para los clientes perjudicados, que incluyeron un gigabyte de datos móviles, válido hasta la medianoche, según publicaciones de medios haitianos.

Durante 2026 también se han reportado averías en otras rutas, entre ellas el tramo comprendido entre Saint-Marc y Gonaïves, en mayo, y la carretera nacional número 2, en julio.

REPARACIONES SIN FECHA DEFINIDA

Digicel aseguró que sus técnicos evalúan las condiciones para ingresar a la zona y completar las reparaciones, priorizando la seguridad del personal. Sin embargo, no estableció un plazo para normalizar los servicios.

La empresa pidió disculpas por los inconvenientes y prometió mantener informados a sus clientes. La repetición de estos incidentes evidencia cómo la inseguridad dificulta el mantenimiento de infraestructuras esenciales y agrava las interrupciones de las comunicaciones en Haití.

an/am