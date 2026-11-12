Banco Santa Cruz siembra 500 árboles de especies nativas

SANTO DOMINGO.– Banco Santa Cruz reafirmó su compromiso con la protección del medioambiente mediante una jornada de reforestación en Los Humedales del Ozama, donde fueron sembradas aproximadamente 500 plantas de distintas especies, entre ellas el guaconejo, considerado una especie nativa en peligro de extinción.

La actividad contó con la participación de más de 60 colaboradores del Voluntariado Santa Cruz y forma parte de las iniciativas de sostenibilidad que desarrolla la entidad financiera, que desde 2024 apadrina la conservación del guaconejo (Amyris elemifera).

PROTECCIÓN DE LA FLORA DOMINICANA

Durante la jornada también fueron sembrados maricaos, muñecos y cabirmas de Guinea, como parte de los esfuerzos dirigidos a recuperar y preservar la biodiversidad nacional.

La iniciativa se desarrolló en el marco del programa Misión Rescate Lista Roja, impulsado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), que promueve alianzas entre los sectores público y privado para proteger especies de la flora dominicana amenazadas de extinción.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Laura Valerio, segunda vicepresidenta de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional de Banco Santa Cruz, destacó que la entidad continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo sostenible mediante iniciativas que involucran a sus colaboradores y contribuyen a la protección de los recursos naturales.

La ejecutiva señaló que estas actividades forman parte de los esfuerzos institucionales para generar un impacto positivo en el entorno y respaldar acciones de conservación ambiental en la República Dominicana.