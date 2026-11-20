SANTO DOMINGO.– El Banco Popular Dominicano reafirmó ante una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) su confianza en las perspectivas económicas de la República Dominicana y la fortaleza de su sistema financiero, al tiempo que ratificó su compromiso con el financiamiento de los sectores productivos, la transformación digital y la inclusión financiera.

El encuentro, celebrado en la Torre Popular en el marco de las consultas del Artículo IV del organismo internacional, estuvo encabezado por el economista Michael Perks, junto a otros integrantes de la misión, y contó con la participación del presidente ejecutivo del banco, Christopher Paniagua, y ejecutivos de la entidad.

ESTABILIDAD Y FORTALEZA FINANCIERA

Durante la reunión, los representantes del Popular destacaron la estabilidad macroeconómica, política y social del país, la resiliencia de su economía y la colaboración entre los sectores público y privado como factores que favorecen la confianza y el crecimiento.

También resaltaron la solidez del sistema financiero dominicano, sus niveles de capitalización y liquidez, así como el diálogo permanente entre las entidades bancarias y las autoridades monetarias y supervisoras.

El intercambio se produjo en un contexto en el que la economía dominicana registró un crecimiento acumulado de 4.6 % entre enero y septiembre de 2026.

Paniagua afirmó que el país cuenta con fundamentos que permiten mirar el futuro con confianza y aseguró que el Banco Popular continuará respaldando a sus clientes, financiando actividades productivas e impulsando iniciativas de innovación y desarrollo.

FINANCIAMIENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS

El ejecutivo presentó los principales indicadores de la entidad y destacó la diversificación de su modelo de negocios, sustentado en una gestión prudente de riesgos, eficiencia operativa, rentabilidad sostenible y calidad de cartera.

Entre los sectores estratégicos que reciben financiamiento del banco mencionó las pequeñas y medianas empresas, el turismo, la vivienda, la construcción y los proyectos energéticos, incluidas las iniciativas de energías renovables.

Según explicó, estas actividades contribuyen a generar empleos, fortalecer las empresas, atraer inversiones y ampliar las oportunidades económicas en distintas regiones del país.

APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN

La transformación digital y la inclusión financiera también ocuparon un lugar central en las conversaciones. Paniagua destacó las inversiones tecnológicas de la institución para facilitar el acceso a servicios bancarios más ágiles, seguros y accesibles.

Como ejemplo, citó Toke, solución de pagos digitales que, a cuatro meses de su lanzamiento, ha contribuido a bancarizar a más de 90,000 personas y ha proporcionado herramientas de cobro a más de 30,000 pequeños comercios.

La entidad señaló que estos avances forman parte de su estrategia de innovación y han contribuido a posicionarla favorablemente en el Ranking de Digitalización de la Banca de la Superintendencia de Bancos.

La misión del FMI estuvo integrada, además de Perks, por Nathaniel Arnold, Rasool Zandvakil e Ilya Stepanov, así como por Gerardo Peraza, representante residente del organismo en Centroamérica, y Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el Fondo.

El encuentro concluyó con un intercambio sobre las perspectivas económicas nacionales y la importancia del diálogo entre el sector financiero y los organismos multilaterales.

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