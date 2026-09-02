Banco Mundial destaca avances de RD con Ley del Plan Anticrisis

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SANTO DOMINGO.- El Banco Mundial felicitó al Gobierno dominicano por alcanzar el consenso social y político que permitió la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley No. 30-26 sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, conocida como Plan Anticrisis.

El organismo calificó la legislación como un paso importante hacia la modernización fiscal de la República Dominicana, al considerar que responde a los desafíos derivados del actual escenario económico internacional.

MARCO FISCAL MÁS MODERNO

En una comunicación dirigida al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, resaltó las conclusiones de sus especialistas tras una misión técnica sobre herramientas de política fiscal para el desarrollo sostenible realizada la semana pasada. Estos últimos destacaron que la Ley No. 30-26 contribuye a consolidar un marco fiscal “más moderno, transparente y favorable para la competitividad del país”.

La misiva fue firmada por Juan Pablo Uribe, director de la División México, Centroamérica y República Dominicana de la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Carolina Rendón, representante residente del organismo en el país.

SIMPLIFICACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Banco Mundial valoró las medidas contempladas en la legislación, entre ellas las orientadas a simplificar el sistema tributario y fortalecer su progresividad.

Asimismo, resaltó las disposiciones destinadas a proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a preservar las condiciones de los hogares más vulnerables.

El organismo consideró especialmente relevantes estas acciones ante un contexto internacional caracterizado por elevados niveles de incertidumbre, volatilidad en los mercados y persistentes presiones sobre los precios de bienes esenciales.

Finalmente, el Banco Mundial reiteró su disposición de continuar acompañando a la República Dominicana en la implementación de sus prioridades de desarrollo.

an/am