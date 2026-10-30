Banco Central mantiene en 5.50 % la tasa de política monetaria

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SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener en 5.50 % anual su tasa de política monetaria durante octubre, debido a la incertidumbre internacional, el encarecimiento de las materias primas y las perspectivas de que la inflación retorne al rango meta en el último trimestre de 2026.

La institución también dejó sin variación la tasa de las operaciones de expansión de liquidez (Repos a un día), en 6.00 %, y la de depósitos remunerados (Overnight), en 4.75 % anual.

PRESIONES INTERNACIONALES Y RIESGOS INFLACIONARIOS

El BCRD explicó que la decisión responde, entre otros factores, a la prolongación de los conflictos bélicos, que mantienen elevados los precios del petróleo, sus derivados y otras materias primas.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un promedio cercano a los US$97 por barril durante octubre, mientras las limitaciones de la capacidad internacional de refinación han encarecido especialmente los combustibles derivados, como el diésel.

En Estados Unidos, la inflación alcanzó 3.7 % interanual en septiembre, por encima de la meta de 2.0 %, mientras la Reserva Federal mantuvo sin cambios sus tasas de referencia.

INFLACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL

En República Dominicana, la inflación interanual disminuyó de 5.67 % en junio a 5.12 % en septiembre. La inflación subyacente también bajó, de 4.96 % a 4.61 %, manteniéndose dentro del rango objetivo.

El Banco Central atribuyó parte de esta moderación a los subsidios gubernamentales a los combustibles y proyectó que la inflación regresará al rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante el cuarto trimestre.

En cuanto a la actividad económica, el producto interno bruto (PIB) creció 5.6 % interanual en septiembre, acumulando una expansión de 4.6 % entre enero y septiembre. La proyección de crecimiento para todo 2026 se mantiene en torno al 4.5 %.

RESERVAS INTERNACIONALES Y ESTABILIDAD CAMBIARIA

El crédito privado en moneda nacional aumentó aproximadamente 7.4 % interanual al cierre de septiembre.

Asimismo, las reservas internacionales alcanzaron unos US$15,200 millones, equivalentes al 10.5 % del PIB y a cinco meses de importaciones. El peso dominicano acumuló una apreciación cercana al 4 % al cierre de octubre.

El organismo aseguró que continuará vigilando los riesgos externos y gestionando la liquidez del sistema financiero para preservar la estabilidad macroeconómica y cumplir la meta de inflación.

an/am