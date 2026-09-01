Banco BHD es reconocido por comerciantes provincia Duarte

Entrega del reconocimiento al Banco BHD en la 30 edición de Expo Mayorista.

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El Banco BHD fue reconocido por la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte durante Expo Mayorista 2026, en el marco de la celebración de los 30 años de esta plataforma comercial y empresarial de la región nordeste.

La distinción fue recibida por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, en reconocimiento al respaldo de la entidad al sector productivo y su contribución al desarrollo económico nacional. El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña y Carlos Manuel Almánzar, presidente de la asociación.

APORTE AL DESARROLLO REGIONAL

Molina Achécar destacó el papel de los empresarios y comerciantes de Duarte en el crecimiento económico del país y señaló que San Francisco de Macorís concentra aproximadamente el 32 % de la actividad económica del Cibao Nordeste, ocupando el primer lugar de la subregión.

“Este dinamismo es posible gracias a los empresarios de la provincia, quienes, con su visión, esfuerzo y compromiso, han contribuido de manera significativa al desarrollo económico y social”, expresó.

El ejecutivo reafirmó el compromiso del BHD con el fortalecimiento del comercio y el acompañamiento al empresariado mediante iniciativas orientadas al crecimiento sostenible.

ÉTICA Y CONFIANZA

Molina Achécar resaltó la ética, la responsabilidad y la confianza como pilares para el crecimiento empresarial. En ese contexto, destacó la campaña institucional “El Valor de Elegir Bien”, lanzada por BHD con motivo del 54 aniversario de la entidad para promover el comportamiento ético.

Asimismo, felicitó a la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte por los 30 años de Expo Mayorista, que consideró una muestra de la capacidad emprendedora de la región y un espacio que fortalece las relaciones comerciales y el potencial productivo.

Expo Mayorista 2026, bajo el lema “Tradición que inspira, comercio que transforma”, se celebró en el Club El Mayorista, con exposiciones comerciales, ruedas de negocios, conferencias y muestras gastronómicas.

an/am