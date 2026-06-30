AZUA: Joven fallece en hospital tras presunta agresión sexual

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AZUA.- Una joven de 20 años murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Regional Taiwán, luego de haber sido víctima de una presunta violación sexual múltiple, según denunciaron sus familiares.

De acuerdo con el relato de sus allegados, la joven identificada como Marielis Yoanna Beltré Féliz salió de su residencia el pasado domingo 21 de junio para comprar artículos de higiene personal cuando, presuntamente, fue interceptada por cuatro hombres que la agredieron sexualmente.

Los familiares indicaron que la víctima fue trasladada al centro de salud, donde posteriormente falleció mientras era atendida.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial detallada sobre el caso ni han informado sobre posibles arrestos vinculados a la investigación.

of-am