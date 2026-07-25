Awilda estrena discos «Verano en Candela» y «Sin Miedo»

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JACKSONVILLE, FLORIDA.– La artista dominicana radicada en Estados Unidos, Awilda Quezada, presentó sus nuevos sencillos de merengue «Verano en Candela» y «Sin Miedo», dos composiciones de su autoría con las que busca consolidar su incursión en este popular género musical.

Conocida como «La Tremenda del Merengue», Quezada contó con la producción y arreglos del destacado músico dominicano Moisés Sánchez, ganador de un Latin Grammy, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo del reconocido ingeniero Ramses Alegría, mejor conocido como “Súbele Ram”.

“Confío mucho en estas canciones, porque fueron hechas cuidando cada detalle, tanto en las letras como en la interpretación, los arreglos musicales adaptados a esta época y la calidad del proceso de mezcla y masterización”, expresó la intérprete.

Con varios años de trayectoria independiente, Awilda ha desarrollado su carrera artística desde Jacksonville, llevando el merengue dominicano a diversos escenarios internacionales. Su propuesta combina energía, autenticidad y una fuerte conexión con el público.

PRESENCIA INTERNACIONAL

La cantante destacó que este proyecto representa una nueva etapa en su carrera y valoró la oportunidad de trabajar junto a Moisés Sánchez.

“Este es un comienzo muy interesante para mí. Apostamos a un trabajo realizado con mucha profesionalidad y creemos en el potencial de estas canciones”, afirmó.

Awilda Quezada ha participado en importantes eventos, entre ellos Salsa Cruise 2025 en Las Bahamas, el Festival de la Calle 8 en Miami y una gira promocional en Puerto Rico, donde formó parte del cierre del verano en Guayanillas 2026 junto a Gata Fiera Promotion.

La artista señaló que lleva más de un año explorando el merengue, un ritmo que la ha cautivado y en el que proyecta un prometedor futuro.

an/am