“Avispa” Puello arriesga título ante español Sandor Martín

Alberto “La Avispa” Puello y Sandor Martin

BROOKLYN, Nueva York.- Mientras Sandor Martín adelanta que buscará ganar por nocaut, el dominicano Alberto “La Avispa” Puello afirmó que el español está consciente de que no posee las herramientas ni la fuerza para noquearlo.

Ambos púgiles hablaron en la rueda de prensa que antecede al combate que sostendrán este sábado en el Barclays Center de Brooklyn, donde el dominicano expondrá su título de campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

“Si Martín piensa noquearme está cometiendo un grave error”, dijo el invicto boxeador dominicano.

“No tiene la fuerza ni las herramientas para noquearme y él lo sabe”, añadió Puello en referencia a Martín.

Puello resaltó, además, la alegría que le proporciona defender su corona en Nueva York, donde se concentra una gran cantidad de dominicanos.

“Pelear aquí en Nueva York frente a una gran multitud que tendrá muchos dominicanos es realmente un regalo de Dios que me motiva mucho”, planteó.

Sostuvo que la del sábado será una gran oportunidad para demostrar que es uno de los mejores boxeadores del mundo en su división de 140 libras.

“Ser campeón del mundo y haber podido recuperar lo que fue mío es un sueño hecho realidad. Pocas personas pueden lograrlo”, dijo Puello, quien presenta récord invicto de 23-0.

Martín promete KO

El español Sandor Martín se muestra confiado en que puede finalizar la pelea antes del límite para llevarse la corona a su país y convertirse en el primero que derrota al dominicano.

“Saldré buscando el nocaut, listo para algunos intercambios y una verdadera guerra en la que los fanáticos sean los verdaderos ganadores de la noche”, expresó Martin, quien posee récord de 42 triunfos y tres derrotas.

“La pelea con Teófimo (López) no me dejó ninguna lección duradera. Solo me mostró que no debo dejar el resultado de una decisión en manos de los jueces”, agregó el campeón europeo.

Expuso que mucha gente lo vio como el ganador de esa pelea, pero ahora Nueva York le brinda otra oportunidad de pelear por un título mundial.

“Estoy aquí para grandes cosas y grandes peleas y el primer paso es ganar el título mundial y la oportunidad está ahí y la aprovecharé “, declaró un optimista Sandor Martín.

El combate formará parte de una repleta cartelera de grandes estrellas, cuyo turno estelar está reservado para la superestrella del boxeo y actual campeón mundial de peso ligero de la AMB, Gervonta «Tank» Davis , y el campeón mundial de peso superpluma de la AMB, Lamont Roach.

of-am