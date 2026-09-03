Autoridades se reunieron con transportistas del 9 de la Duarte

Los directores de la Digesett, Pascual Cruz Méndez, y del Intrant, Juan Manuel Méndez, se reunieron este 2 de septiembre con 25 operadores del transporte público.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Los titulares de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Pascual Cruz Méndez, y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Juan Manuel Méndez, se reunieron con representantes de las rutas del transporte que operan en en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

El encuentro dio seguimiento a una reunión celebrada el día anterior entre la DIGESETT y operadores del transporte, en la que fueron analizadas las principales situaciones que afectan la circulación en este estratégico punto vial.

COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD

En esta ocasión, 25 operadores del transporte público participaron en la reunión, durante la cual expusieron sus inquietudes y propuestas ante ambas autoridades.

Cruz Méndez y Méndez García coordinaron acciones orientadas a fortalecer el orden, la seguridad vial y la fluidez del tránsito en el entorno del kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Las autoridades indicaron que estas iniciativas forman parte de un esfuerzo interinstitucional para encontrar soluciones de manera conjunta con los actores del transporte público y promover una movilidad más organizada, segura y eficiente.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación tanto para los conductores y pasajeros del transporte público como para los demás usuarios de esta importante vía.

Los directores de la DIGESETT y el INTRANT reiteraron su disposición de mantener el diálogo y la coordinación permanente con los operadores del transporte, a fin de avanzar en medidas que contribuyan a descongestionar y ordenar uno de los principales puntos de conexión vial de Santo Domingo.

an/am