Autoridades condenan muerte joven a manos de un agente PN

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, junto al director general de la Policía Nacional de la República Dominicana, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, condenaron de manera enérgica la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes a manos del cabo policial José Francisco Moreta Heredia, durante un incidente ocurrido en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Las autoridades calificaron el hecho como inaceptable y aseguraron que será investigado a profundidad para establecer responsabilidades y garantizar que el caso no quede impune.

ABINADER CALIFICA EL HECHO DE INACEPTABLE

Abinader calificó el hecho como “inaceptable” y exhortó a que el responsable reciba una sanción proporcional a la gravedad del caso, al considerar que se trata de un acto que no puede repetirse dentro de las fuerzas del orden.

Afirmó que el agente identificado como José Francisco Moreta Heredia debe enfrentar una condena ejemplar, al tiempo que sostuvo que este tipo de hechos deben servir de advertencia para todos los miembros de las instituciones encargadas de preservar la seguridad ciudadana.

DIRECTOR DE LA PN EXPRESA CONDOLENCIAS

De su lado, el director de la PN expresó sus más sinceras condolencias a los familiares de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, un joven de 18 años que falleció tras resultar herido de bala durante una intervención policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

Como parte de un gesto de solidaridad institucional, el alto mando policial sostuvo un encuentro con el señor Noelo Mercado Pérez, padre del joven fallecido, a quien manifestó personalmente el pesar de la institución y reiteró el compromiso de que el caso será investigado y no quedará impune.

“Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida. Este es un hecho que nos duele a todos y que nunca debió ocurrir. Se trata de una actuación inaceptable, y el responsable ya se encuentra a disposición de la justicia para responder por sus actos”, declaró.

PROCURADORA DICE EL CASO SERA CALIFICADO DE HOMICIDIO

En tanto, la procuradora Reynoso anunció que en las próximas horas el Ministerio Público presentará una solicitud de medida de coerción con prisión preventiva.

De acuerdo con la información difundida por la funcionaria a través de su cuenta en la red social X, el caso será calificado como homicidio voluntario.

CASO GENERA INDIGNACION

El caso ha generado amplia indignación pública, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar el llamado a la calma mientras avanzan las investigaciones judiciales y disciplinarias correspondientes.

of-am