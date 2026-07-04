Abinader pone funcionamiento el sistema 911 en Montecristi

MONTECRISTI.– El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este sábado el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en la provincia de Montecristi, con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante situaciones de emergencia a más de 157,500 habitantes y visitantes.

Con esta incorporación, el Sistema 911 amplía su cobertura a 27 provincias, alcanzando el 94.64 % de la población dominicana, equivalente a más de 9.6 millones de personas.

El servicio cubrirá los municipios de San Fernando de Montecristi, Castañuelas, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo y Villa Vásquez, completando la cobertura en toda la provincia.

LLAMADO AL USO RESPONSABLE

Durante el acto, el mandatario destacó que el Sistema 911 integra el trabajo de instituciones como la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y la Comisión Militar y Policial (Comipol), lo que permite una atención más eficiente.

Abinader exhortó a la ciudadanía a utilizar el servicio con responsabilidad, al advertir que las llamadas falsas pueden retrasar la atención de personas que realmente enfrentan una emergencia.

MÁS PERSONAL, AMBULANCIAS Y VIDEOVIGILANCIA

El director ejecutivo del Sistema 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, informó que la operación contará con 472 servidores públicos, incluyendo 242 integrantes de la DAEH, 13 ambulancias, 117 agentes policiales, 15 camiones de bomberos, nuevas unidades de Comipol y agentes de la Digesett.

Asimismo, anunció la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de la provincia para fortalecer la seguridad ciudadana.

Por su parte, el director de la DAEH, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, destacó que la cobertura nacional de atención prehospitalaria supera ya el 96 %, fortaleciendo la respuesta ante accidentes de tránsito, emergencias médicas y otras situaciones que requieren asistencia inmediata.