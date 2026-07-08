Automovilismo dominicano homenajea Luis Rafael Méndez

SANTO DOMINGO.– El automovilismo dominicano celebró una noche cargada de emoción y reconocimiento con un homenaje especial al piloto Luis Rafael Méndez, una de las figuras más importantes en la historia del deporte motor del país, cuya trayectoria de más de tres décadas dejó una huella imborrable en escenarios nacionales e internacionales.

El encuentro, realizado en las instalaciones de Porsche Center Santo Domingo, reunió a clientes, representantes de medios de comunicación y seguidores del reconocido corredor, quienes compartieron una velada que combinó recuerdos de sus grandes gestas deportivas con la innovación y tecnología de la industria automotriz.

Durante la actividad se destacó uno de los mayores logros de Méndez: convertirse en 1980 en el primer piloto latinoamericano en conquistar el campeonato IMSA GTO, una hazaña que marcó un antes y un después para el automovilismo regional.

En honor a ese legado fue presentada una pieza única de colección: un Porsche 911 GT3 RS desarrollado artesanalmente mediante el exclusivo programa Sonderwunsch de Porsche, diseñado para crear vehículos personalizados con características únicas para cada propietario.

El modelo homenaje luce una combinación de colores inspirada en la historia deportiva de Méndez, con los tonos Mexico Blue y Racing Yellow presentes en elementos como retrovisores, ventanas, tomas de aire, paragolpes, techo, tapa delantera y el imponente alerón trasero.

En el interior destaca una confección artesanal con cuero negro y Race-Tex, acompañado de costuras amarillas, asientos deportivos con detalles del paquete Weissach, puertas personalizadas y una llave pintada en Mexico Blue, resaltando la exclusividad del vehículo.

Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo, afirmó que esta creación representa mucho más que un automóvil de colección, al convertirse en un tributo al talento y la trayectoria de un piloto que elevó el nombre de República Dominicana en las principales competencias internacionales.

“Festejamos la carrera de Luis Méndez introduciendo este especial Porsche GT3 RS, un homenaje al legendario piloto y al vehículo que utilizó durante sus mejores carreras”, expresó Peynado.

El modelo conserva su espíritu competitivo con un motor capaz de desarrollar 525 caballos de fuerza, aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos y una transmisión de siete velocidades optimizada para el rendimiento en pista.

Una leyenda del automovilismo dominicano

Luis Rafael Méndez, nacido en San Francisco de Macorís, es considerado una de las máximas figuras del automovilismo dominicano. Su carrera le valió reconocimientos como “Automovilista del Siglo” otorgado por la FIA (NACAM/México), además de su ingreso al Pabellón de la Fama del Automovilismo Dominicano.

A lo largo de su trayectoria conquistó campeonatos y podios en competencias de IMSA, Puerto Rico, Centroamérica y República Dominicana, además de destacadas actuaciones en circuitos de Costa Rica, consolidando un legado que inspiró a nuevas generaciones de pilotos dominicanos.