En teoría, solo en teoría, se supone, solo se supone, que la República Dominicana es un país libre y soberano, dueño absoluto de su destino; que primero se hunde la isla antes de estar sometida a los designios de cualquier potencia extranjera, como lo dijera el padre y fundador de la patria.

La verdad es otra: formamos parte del traspatio de los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial, donde, por demás, residen más de dos millones de dominicanos de primera, segunda y tercera generación, que han asimilado su cultura y la irradian hacia nuestra gente en todos los ámbitos, de tal manera que celebramos con entusiasmo sus fiestas, como “Thanksgiving” (Día de Acción de Gracias), entre otras.

La Doctrina Monroe fue establecida en 1823 por el presidente James Monroe para advertir a las potencias europeas que no intervinieran en América y ratificar su dominio sobre América Latina y el Caribe, como en efecto ha ocurrido desde entonces a través de intervenciones militares, asesinatos, secuestros, desapariciones de dirigentes políticos, así como golpes de Estado para destituir a presidentes elegidos por sus respectivos pueblos.

Prácticamente ningún país de la región ha quedado al margen de la intervención política, económica y social de Estados Unidos. La República Dominicana no ha sido una excepción. Por el contrario, fue invadida en 1916 y ocupada hasta 1924, cuando se retiró tras permitir la elección de un presidente que respondiera a sus intereses estratégicos. Lo mismo sucedió durante la invasión de 1965 para impedir el triunfo de la revolución constitucionalista de ese mismo año.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), el “Ministerio de Colonias” de EE. UU., fue creada en 1948, en Bogotá, Colombia, pero con sede en Washington, tres años después de la creación de la ONU, en 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, delimitando los dominios políticos y coloniales de los territorios y/o países.

Los procónsules nacieron en la antigua Roma, antes de Cristo. Eran designados por el Senado y, más tarde, por el emperador. Un procónsul tenía poderes plenipotenciarios sobre una región o país conquistado por el Imperio. Nada se hacía sin su consentimiento y aprobación. Los demás eran títeres, sirvientes y lacayos que cumplían fielmente los mandatos del jefe.

La independencia de la República Dominicana es una ficción, una ilusión óptica. Dejamos de ser colonia por breves espacios en la historia. Por ejemplo, fuimos un país libre el día de la Independencia, en 1844, y en 1965, en Ciudad Nueva, con los militares constitucionalistas en armas, levantando en alto la bandera tricolor.

Seamos francos. Aceptemos de una vez y por todas nuestra realidad, que no es única ni exclusiva. Es la de prácticamente todos los países de la región, con excepciones muy contadas, como la de México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, mantiene una posición digna al exigir el respeto a la autodeterminación.

Cuba, valientemente, se resiste a ser colonia. El pueblo cubano prefiere continuar sufriendo hambre, apagones y desabastecimiento alimentario por los embates de un bloqueo que lo asfixia económicamente, antes que ser gobernado por un procónsul. Contra viento y marea, se mantiene, descalzo y desnudo, con la frente en alto, con la dignidad y el decoro de sus héroes, defendiendo su hermosa revolución.

Vimos, estupefactos, lo que ocurrió en Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, fue secuestrado junto a su esposa y recluido en una cárcel de Nueva York, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, traicionado por la presidenta de facto, Delcy Rodríguez, que le entregó el petróleo de su país al presidente Donald Trump en un acto de genuflexión inaudito.

Esa es la historia de nuestros pueblos desde la llegada de los europeos a nuestro continente, comenzando por nuestro país. Con su pobreza, América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, han pagado el desarrollo y la riqueza de Europa y Estados Unidos.

Vuelvo al comienzo de esta reflexión, que no sé qué tan cara deberé pagar, pero la República Dominicana es, en teoría, supuestamente, un país libre y soberano, con un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, y con instituciones democráticas cada vez más fortalecidas. Sin embargo, tiene que tener cuidado, mucho cuidado, a la hora de tomar determinadas decisiones que atenten contra los intereses estratégicos y la voluntad del Coloso del Norte, porque este país, querámoslo o no, forma parte de su patio trasero.

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