Ataques de pandillas haitianas causan 2 muertos y 2 heridos

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Puerto Príncipe, 6 jul.- Nuevos ataques este fin de semana de bandas haitianas contra ciudades principales, que continúan hoy asediadas, causaron dos muertos y dos heridos, informó el periódico Le Nouvelliste.

Las localidades más afectadas, que llevan una semana en emergencia a causa de asaltos repelidos por la Policía Nacional y otras fuerzas, incluyen a la sudoccidental Kenscoff, víctima otra vez de la coalición criminal Viv Ansanm, añadió el alcalde de esa urbe, Jean Masillon.

Los pandilleros atacaron también Obléon, sede de instalaciones de la empresa de Telecomunicaciones, y Viard, donde efectivos de la PNH, las Fuerzas Armadas, y el llamado Grupo de Trabajo permanecen desplegados en todos los frentes, de acuerdo con el alcalde.

Soldados de las Fuerzas Armadas mantuvieron su posición y resistieron hasta la llegada de unidades especializadas de la Policía Nacional (PNH) a esos territorios, que reportan alertas desde hace siete días, precisó el edil, en entrevista con Le Nouvelliste.

«Durante sus ataques -explicó Masillon- los bandidos cavaron trincheras para impedir el avance de las fuerzas de seguridad, mientras agentes de la PNH destruyeron algunos de esos refugios».

Según el funcionario, «la lucha contra los grupos criminales en Kenscoff continuará hasta la liberación de cinco secciones comunales ocupadas por ellos».

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