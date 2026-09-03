Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUNTA CANA, República Dominicana.– La industria turística consolidó en 2025 su posición como uno de los principales motores de la economía dominicana, al alcanzar una contribución total equivalente al 15.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), incluyendo los efectos directos, indirectos e inducidos de la actividad.

La información fue ofrecida por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en el marco de la Exposición Comercial Asonahores 2026, donde destacó el impacto transversal del turismo en la generación de empleos, captación de divisas, inversión extranjera, recaudación fiscal y dinamización de otros sectores productivos.

De acuerdo con los datos presentados, la contribución total del turismo alcanzó aproximadamente US$21,619 millones en 2025. De forma directa, las actividades turísticas representaron el 8.3 % del PIB, mientras que al sumar los efectos indirectos e inducidos la participación ascendió al 15.9 %.

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, afirmó que estas cifras evidencian la capacidad del turismo para transmitir crecimiento hacia diferentes áreas de la economía nacional.

MAS DIVISAS E INVERSION

El sector turístico generó US$11,866 millones en divisas durante 2025, un incremento de 9.3 % respecto al año anterior.

Asimismo, captó US$1,288 millones en inversión extranjera directa (IED), consolidándose como uno de los principales destinos de capital internacional en el país.

880 MIL EMPLEOS

Asonahores informó que durante 2025 un total de 882,419 empleos directos, indirectos e inducidos estuvieron vinculados con la actividad turística, equivalentes aproximadamente a uno de cada seis puestos de trabajo del país.

De esa cantidad, 301,800 fueron empleos directos, mientras que 400,610 se generaron de manera indirecta mediante la cadena de suministro de bienes y servicios y otros 180,010 correspondieron al impacto inducido por el consumo de los hogares relacionados con el turismo.

El salario promedio cotizable en hoteles, bares y restaurantes también registró un incremento, al pasar de RD$22,705 a RD$27,580. En 2025, el sector aportó RD$10,774 millones a la Tesorería de la Seguridad Social.

TURISMO AUMENTA APORTE FISCAL

La recaudación fiscal proveniente de hoteles, bares y restaurantes alcanzó RD$45,227 millones en 2025, frente a RD$15,611 millones registrados en 2015.

Esto representa un incremento cercano al triple en una década, reflejando el crecimiento de la actividad turística y su aporte a las finanzas públicas.

Asonahores resaltó que el impacto del turismo se extiende a sectores como la agropecuaria y pesca, manufactura, construcción, comercio, transporte y logística, servicios básicos y servicios profesionales y financieros.

of-am