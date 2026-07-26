Asistencia masiva marca inicio Centroamericanos y del Caribe

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SANTO DOMINGO.– Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciaron con una masiva asistencia de público, consolidando desde sus primeras jornadas el entusiasmo de los dominicanos y visitantes por el principal evento multideportivo de la región.

Miles de personas han abarrotado las instalaciones deportivas desde la ceremonia inaugural celebrada el viernes, dando paso a un ambiente de celebración que se ha mantenido durante el desarrollo de las competencias, donde atletas de más de una veintena de países disputan las primeras medallas de la justa.

La apertura de los Juegos reunió a una multitud en un espectáculo que combinó elementos de la historia, la cultura y el deporte dominicano, mientras que el sábado se registró una importante presencia de aficionados en diversos escenarios deportivos.

Entre las disciplinas con mayor asistencia destacan judo, taekwondo, ajedrez y voleibol, donde familias, jóvenes y seguidores del deporte acudieron desde tempranas horas para respaldar a sus atletas y disfrutar de la competencia, pese a las elevadas temperaturas.

La celebración también ha servido para que el público conozca las mejoras realizadas en importantes infraestructuras deportivas, entre ellas el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este y el Malecón Deportivo, espacios que se han convertido en puntos de encuentro para miles de visitantes.

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, valoró el respaldo de la ciudadanía y aseguró que la respuesta del público representa una motivación adicional para todos los involucrados en la organización del evento.

“Ver los rostros radiantes de la gente es lo que nos anima a darlo todo para que estos Juegos sean una realidad”, expresó Monegro.

Asimismo, agradeció a quienes asistieron a la ceremonia inaugural y a los cientos de miles de personas que siguieron la transmisión desde sus hogares.

“Agradecemos a los dominicanos que se dieron cita al estadio y a los cientos de miles que disfrutaron de la inauguración desde sus hogares. Nos llena de satisfacción haber podido ofrecer al país una ceremonia de la más alta calidad”, afirmó.

El dirigente destacó que el respaldo ciudadano constituye un estímulo para atletas, voluntarios y organizadores, e invitó a la población a continuar apoyando las competencias durante los próximos días.

“Esto apenas comienza. Esperamos que continúen disfrutando y que respalden a los atletas como se lo merecen, en recompensa por el gran esfuerzo que realizan”, concluyó.

La masiva asistencia registrada en el inicio de Santo Domingo 2026 reafirma el arraigo del deporte en la sociedad dominicana y fortalece las expectativas de que esta edición de los Juegos quede marcada como una de las más concurridas y exitosas de su historia.

of-am