Asegura Gobierno escucha demandas; defiende reformas

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno ha estado abierto a escuchar y atender las demandas que han generado las protestas de las últimas semanas, aseguró este domingo el presidente Luis Abinader.

Reconoció, sin embargo,que hay factores que coinciden para generar quejas, a los que se suma la crisis internacional y su impacto en el costo de la vida. Aun así, pidió valorar la paz, la concordia y el crecimiento que mantiene el país.

“Cualquier situación de descontento para nosotros es importante”, expresó en entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo Corripio.

Sobre las críticas de que se busca coartar la libertad de expresión, el mandatario recordó que la Ley 6132 lleva años intentando modificarse. Para eso se creó una comisión que logró consenso, pero la iniciativa también fue cuestionada.

Respecto al nuevo Código Penal, que entra en vigor el 3 de agosto, admitió que la discusión debió iniciar antes. “Hago mea culpa, debimos hacerlo desde antes y no esperar a lo último”, apuntó. Precisó que, durante su aprobación, nadie debatió estos temas y defendió que la pieza llena muchos vacíos del código vigente.

Dijo que previo a las protestas ya se reunía con sectores y que la Consultoría Jurídica había advertido falencias. También hubo encuentros con comunicadores. Abinader rechazó el término “ley mordaza” y se definió como abanderado de la democracia.

“A mí me dicen de todo en las redes y a mi familia, cualquier tipo de calumnia y desgraciadamente tenemos que ponernos una piel de cocodrilo porque prohibirlo quizás sea peor”.

Agregó que debe haber un punto medio que proteja la libre expresión y, a la vez, la moral y la familia.

En cuanto a los combustibles, explicó que aquí no subieron al ritmo del petróleo y anunció que en los próximos días se publicará la fórmula usada para ajustar precios. Sobre la ausencia de una reforma fiscal integral, sostuvo que “no hay condiciones para ello”.

Defendió las medidas de la Ley 30-26: favorecen a pequeñas empresas y asalariados con aumento de la indexación y exenciones, y aseguró que mantendrán el crecimiento.

Sobre los excesos policiales, afirmó que evidencian la importancia de la reforma. Señaló que aún hay agentes mal preparados del pasado, mientras que la formación actual es diferente. Resaltó también la mejora en sus condiciones de vida.

CACEROLAZOS

Sobre los los cacerolazos, como muestra de inconformidad contra medidas del Gobierno, el jefe de Estado afirmó que, para él, “las protestas son un ejercicio democrático” y, como tal, las respeta.

En ese momento, Febles le recordó un tuit en el que el mandatario calificaba los cacerolazos como “una sinfonía maravillosa”. Abinader respondió entre sonrisas: “Eso, recuérdate, que eso empezó cuando tuvo la suspensión de las elecciones y fue un tema nacional, eso es lo normal”.

Los comicios a los que hizo referencia fueron los municipales de febrero de 2020, suspendidos por un fallo tecnológico en la Junta Central Electoral. Al preguntarle “¿y ahora?”, el presidente contestó: “Pero yo no he protestado, yo pienso que hay que respetar la forma de protestar de cada ciudadano”.

Cuestionado sobre si le preocupan las protestas y si podrían escalar, Abinader señaló: “Siempre hay que estar preocupado, siempre hay protestas, siempre hay decisiones, siempre hay situaciones que nosotros tenemos que siempre estar preocupados y ocupados”.

El jueves de esta semana, decenas de personas se congregaron en la Plaza de la Bandera, en el Distrito Nacional, para manifestarse contra el Gobierno. Jóvenes y adultos mayores acudieron con pancartas en las que expresaban su inconformidad con medidas del Ejecutivo. La jornada transcurrió sin incidentes.

Los cacerolazos, como forma de protesta ciudadana, han resurgido en distintos sectores del país. Aunque el Gobierno insiste en que escucha los reclamos, los manifestantes exigen respuestas concretas frente a los impuestos, el costo de la vida y lo que consideran amenazas a la libertad de expresión en el nuevo Código Penal.

Para Abinader, el derecho a protestar debe garantizarse. No obstante, pidió valorar la paz y el crecimiento que, según dijo, mantiene la República Dominicana pese al contexto internacional adverso.