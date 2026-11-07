Artistas dominicanos reciben becas para crear obras en París

SANTO DOMINGO.– Los artistas Laura Castro y George Heisen Molina fueron seleccionados para participar en el programa de residencias artísticas «República Dominicana x Cité», que les permitirá desarrollar sus proyectos creativos en París, Francia, durante 2027.

El anuncio fue realizado por el embajador dominicano en Francia, David Puig, durante la Semana Dominicana en Francia 2026.

La iniciativa, impulsada por la Embajada dominicana con el auspicio de Banreservas, busca proyectar el arte contemporáneo nacional en escenarios internacionales, promover el intercambio cultural y ampliar las oportunidades profesionales de los creadores.

Los seleccionados realizarán residencias de tres meses en la Cité internationale des arts de París, entre enero y junio de 2027.

Durante el anuncio, ambos artistas agradecieron la oportunidad y destacaron el valor de establecer vínculos con el ecosistema artístico francés, así como de acceder a archivos y recursos de instituciones culturales para fortalecer sus investigaciones y procesos de creación.

El programa forma parte de los esfuerzos de diplomacia cultural para impulsar la presencia de artistas dominicanos en espacios internacionales.

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