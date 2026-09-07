Argentina: Cuestionan liberación supuesto homicida de dominicano

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BUENOS AIRES.- La esposa de un dominicano en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia cuestionó la decisión de dejar en libertad al supuesto homicida de su pareja.

Henny Gutiérrez, pareja de Jeison Yeraik Díaz, publicó un mensaje en redes sociales en el que rechazó la excarcelación de Edwin Olguín, imputado por el crimen, y afirmó: «No fue en defensa propia».

Gutiérrez pidió justicia, recordó que la víctima era padre de una niña menor de un año y cuestionó que la audiencia judicial se haya realizado sin que ella, según manifestó, fuera notificada.

Su reclamo se conoció tras la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada el sábado. La Fiscalía formalizó la imputación contra Olguín por homicidio y no solicitó prisión preventiva.

El juez penal Martín Cosmaro declaró legal la detención, habilitó la investigación y dispuso la libertad al entender que no existían peligros de fuga ni de entorpecimiento.

La defensa del imputado no quedó desvinculada del caso. Olguín continuó bajo investigación y su situación procesal podría variar a medida que avance la pesquisa.

CÓMO OCURRIÓ EL CRIMEN

El hecho ocurrió la noche del jueves 3 de septiembre en un inmueble de la calle Gabriel Barceló. Según la reconstrucción preliminar de la Fiscalía, Díaz llegó al domicilio donde se encontraba Olguín con su pareja y su hijo.

Allí se produjo una discusión y un forcejeo. Durante el enfrentamiento se efectuaron tres disparos: uno hirió a la pareja de Olguín y dos impactaron en Díaz, quien murió por un shock hipovolémico tras recibir un disparo en una pierna.

La Fiscalía investiga por qué Díaz se presentó en esa vivienda. Una de las hipótesis preliminares indicó que habría ido a realizar un reclamo. Los investigadores relevaron cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para reconstruir la secuencia.

POSIBLE LEGÍTIMA DEFENSA EN EVALUACIÓN

La Fiscalía advirtió que la calificación jurídica era provisoria y podría modificarse. Entre las figuras en análisis figuraron la legítima defensa y el exceso en la legítima defensa, prevista en el artículo 34, inciso 6, del Código Penal argentino, que exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente.

La causa permaneció abierta y deberá definir si se cumplieron esos requisitos. La libertad dispuesta no implicó inocencia ni condena.

El caso generó conmoción por tratarse del undécimo homicidio registrado en Comodoro Rivadavia en lo que va de 2026.