Aprueban honrar a Enerolisa Núñez en estación del Metro

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que propone nombrar en honor a Enerolisa Núñez, conocida como la “Reina de la Salve”, una estación de la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo hacia Punta de Villa Mella.

La estación estará ubicada en la entrada de Mata Los Indios, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, donde nació y creció la artista, fallecida el 28 de febrero de 2026, a los 74 años.

La iniciativa, presentada por la diputada Dulce Rojas, contempla que la Empresa Metropolitana de Transporte coloque el nombre de la cantante en la estación e instale una tarja con sus datos biográficos.

Durante la sesión, Rojas destacó los aportes de Núñez a la preservación y difusión de la salve afrodominicana, así como su representación de la cultura de Santo Domingo Norte en escenarios nacionales e internacionales.

La legisladora sostuvo que el reconocimiento contribuirá a preservar las tradiciones afrodominicanas y fortalecer la identidad cultural de Villa Mella para las futuras generaciones.

UNA VIDA DEDICADA A LA SALVE

Nacida en 1952, Enerolisa Núñez comenzó a cantar salve a los ocho años, siguiendo las enseñanzas de su madre y su tía, en un entorno marcado por las tradiciones de Mata Los Indios.

Su voz y dedicación la convirtieron en una de las principales exponentes de esta manifestación musical, con una trayectoria que contribuyó a proyectar las raíces afrodominicanas más allá del país y la consolidó como una figura representativa del folclore nacional.

dh/amEnerolisa Núñez