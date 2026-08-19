Aplazan a septiembre audiencia de prórroga en caso SeNaSa

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SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación formal contra los imputados en el caso SeNaSa.

La audiencia no pudo celebrarse este miércoles debido a la ausencia del abogado de uno de los imputados, quien no pudo asistir tras el fallecimiento de su padre.

Los implicados fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estaba previsto que el juez Deiby Timoteo Peguero conociera la petición del órgano acusador.

El Ministerio Público solicitó cuatro meses adicionales para completar la investigación y presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, y los demás imputados, vinculados a una presunta estructura de corrupción que habría defraudado a la institución estatal.

La solicitud fue presentada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.

El plazo de ocho meses otorgado inicialmente al Ministerio Público para presentar sus conclusiones venció el pasado 14 de agosto, por lo que la decisión sobre la prórroga resulta clave para la continuidad del proceso.

La audiencia del 4 de septiembre permitirá al tribunal escuchar los argumentos de las partes y determinar si concede el plazo adicional solicitado por el Ministerio Público.

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