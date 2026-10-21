APAP y PUCMM desarrollan formación inteligencia artificial

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SANTO DOMINGO. – La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) firmaron un acuerdo para desarrollar El Colmado Inteligente, una iniciativa orientada a fortalecer la gestión y la digitalización de colmados y minimarkets mediante formación especializada en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El Colmado Inteligente combinará la formación en gestión empresarial, educación financiera y uso práctico de inteligencia artificial, así como el desarrollo de soluciones de IA para las operaciones cotidianas del negocio, como el control de inventarios, la planificación de compras, el análisis de ventas, entre otras.

“Esta iniciativa forma parte de nuestra estrategia de inversión social con un foco en la transformación digital y busca acercar herramientas tecnológicas a este importante segmento del tejido productivo dominicano, contribuyendo a su modernización y crecimiento sostenible”, expresó Gustavo Ariza, presidente ejecutivo de APAP.

De su lado, el rector de la PUCMM, reverendo padre doctor Secilio Espinal, destacó el valor de la colaboración entre la academia y el sector privado para generar soluciones innovadoras con impacto social.

“Este proyecto demuestra cómo la colaboración entre la universidad y la empresa puede fortalecer capacidades, impulsar la formalización y ampliar oportunidades para miles de familias vinculadas al comercio de proximidad”, afirmó.

La iniciativa contribuirá a acelerar la adopción tecnológica de estos pequeños comercios, fortaleciendo su capacidad de gestión y su preparación para responder a los desafíos de un entorno cada vez más digital.

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