Anuncian torneo de softbol con 48 equipos empresas de Cotuí

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COTUÍ, Sánchez Ramírez. El softbol volverá a convertirse en punto de encuentro para empresas, comunidades, familias y deportistas de la provincia Sánchez Ramírez con la inauguración, este sábado 17 de octubre, de la XVI edición del Torneo de Softbol Empresarial 2026, organizado por la Asociación de Softbol de la Provincia Sánchez Ramírez (ASOPROSARA).

La ceremonia está programada para las 4:00 de la tarde en los terrenos del Club 5 de octubre, con la participación de 48 equipos y alrededor de 1,200 atletas, en una edición que promete llevar la emoción de la competición a diferentes municipios y comunidades de la provincia.

La apertura contará con la presencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el senador Ricardo de los Santos; el alcalde José Eugenio Montilla; Gisselle Valera, Noelvin Martes, Ramón Ortiz y el doctor José Joaquín Puello, pasado presidente del Comité Olímpico Dominicano.

También han sido invitadas las autoridades provinciales y otras personalidades del ámbito deportivo y nacional.

El presidente del softbol en la provincia Sánchez Ramírez, Fabio de León Sánchez, indicó que el certamen estará dedicado en todas sus partes al doctor Julio César Landrón de la Rosa, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), en reconocimiento a sus aportes.

De León Sánchez Anunció que durante el acto inaugural se entregarán distinciones especiales a personalidades de la provincia y se rendirán homenajes póstumos a colaboradores del deporte que dejaron una huella en el desarrollo de esta disciplina.

La competencia estará dividida en seis categorías, con encuentros que se celebrarán durante las noches en los estadios del Club 5 de octubre, Club Freddy Acosta, Quita Sueño, Fantino y Villa La Mata.

La programación dominical ampliará la actividad a distintos puntos de Sánchez Ramírez, en una ruta deportiva que abarcará comunidades como La Cueva, Platanal, Angelina, Chaquey, Maguaca, Zambrana y Cevicos, además de Fantino y Quita Sueño.

El presidente de ASOPROSARA, destacó el esfuerzo conjunto que hace posible la celebración del torneo, en el que convergen el trabajo organizativo de la asociación, el compromiso de los dirigentes de los equipos y el respaldo de las entidades patrocinadoras.

Entre los colaboradores mencionados por la organización figuran el doctor Julio Landrón, el Ministro De Deportes, el senador De Los Santos, el alcalde Eugenio Montilla, Bancotuí y Barrick Pueblo Viejo, “cuyo apoyo contribuye a la realización de una actividad que moviliza a cientos de deportistas y seguidores del softbol en la provincia”.

Los equipos participantes

Destacó De León Sánchez que la representación femenina estará integrada por los equipos Freddy Acosta, La Mata, El Pozo y Los Corozos, que tendrán la oportunidad de exhibir su talento en una competición que busca mantener la participación de las mujeres dentro del calendario deportivo provincial.

En la rama masculina participarán equipos de distintas comunidades, entre ellos Team La Mata, El Nuevo Renacer, Los JR, Recogidos de Maguaca, La Alcaldía, Las Estrellas de Chaquey, Team Calle número 3 de La Cueva, Los Delfines, Team El Rancho, Los Azulejos de Zambrana, La Pastoral Juvenil, Los Tony Abreu, Los Menores de Fantino y Los Rebeldes de Saballo.

La lista también incluye a Las Guineas, Las Leyendas de Fantino, Los Rayos, Los Bravos del Valle, La Fusión, El CODIA Cotuí, Los Philips La Colonia, Team de Saballo, Los Cazadores, Los Menores de Cotuí, Los Gladiadores de Villa Raza, Los Angelinos, Los Astros, Los Resecados, Los Pomos, Team Pescozón, Los Metros de La Yagua y La Estancia II.

Completan la relación Team Hicaco, Los Cerveceros de La Bija, La Policía, Los Panda, Los Rumberos Guanábanos, The Shows, Team Engels del Castillo, Los Champions, Los Gigantes de Quita Sueño, El Freddy Acosta, Los Rumberos Guanábano y Los Firmados de La Estancia. La presencia de estas novenas refleja la amplitud de la convocatoria y el alcance comunitario que caracteriza al torneo empresarial.

Finalmente, ASOPROSARA invitó a las familias y a toda la población de Sánchez Ramírez a respaldar la apertura y disfrutar de la programación deportiva, cuya entrada será totalmente gratis.

La entidad resaltó que la justa representa el resultado de un esfuerzo compartido entre la asociación, los equipos participantes, sus dirigentes y los patrocinadores, con el propósito de fortalecer el softbol y mantener vivo el entusiasmo deportivo en toda la provincia.

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