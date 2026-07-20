Anuncian mucho calor, polvo Sahara, chubascos y tronadas

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SANTO DOMINGO.- Una débil onda tropical favorecerá este lunes chubascos dispersos y tronadas aisladas en varias provincias, mientras las temperaturas se mantendrán elevadas por la presencia de polvo del Sahara y el viento cálido del este/sureste.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que parala tarde se esperan incrementos nubosos con aguaceros y tronadas en el Gran Santo Domingo Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Elías Piña y Dajabón.

Dijo que las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Advirtió que el calor seguirá intenso y recomendó ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y evitar la exposición prolongada al sol entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde. Niños, envejecientes y embarazadas son los más vulnerables.

Debido al viento y oleaje anormal, recomendó a operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles en la costa Caribe, entre Pedernales y Barahona, permanecer cerca del perímetro costero.

Las temperaturas en el Gran Santo Domingo estarán entre 23 y 25 grados la mínima y 33 a 35 la máxima.