Antonio Taveras pide investigar muertes en operativos policiales

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SANTO DOMINGO.– El senador Antonio Taveras Guzmán propuso invitar al Senado a la ministra de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional para que expliquen las muertes ocurridas en los llamados «intercambios de disparos» y los protocolos para el uso de la fuerza letal.

«Hay que combatir el delito con firmeza, pero aquí no hay pena de muerte», afirmó el legislador, quien advirtió que la expresión «intercambio de disparos» no sustituye una investigación ni justifica automáticamente una muerte.

Taveras recordó los casos de los esposos evangélicos Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, abatidos por agentes policiales en Villa Altagracia el 30 de marzo de 2021, y la muerte de cinco hombres durante una intervención en La Barranquita, Santiago, en septiembre de 2025.

Según los boletines de seguridad ciudadana citados en la propuesta, en 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como «intervención legal», equivalentes a casi el 16 % de los 1,371 homicidios contabilizados. Durante el primer semestre de 2026, la cifra ascendió a 144, un 23 % de los 625 homicidios reportados.

La iniciativa busca que las autoridades detallen cómo verifican las versiones de los agentes, qué investigaciones realiza la Dirección de Asuntos Internos y cuáles han sido sus resultados, además de explicar la coordinación con el Ministerio Público.

La resolución sostiene que tener antecedentes penales, estar bajo investigación o contar con una orden de arresto no justifica por sí solo el uso de fuerza letal. Aunque las cifras no demuestran un patrón sistemático de uso desproporcionado de la fuerza, el senador considera necesario garantizar investigaciones objetivas y transparentes.

dh/am