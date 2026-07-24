Santo Domingo 2026: el gran examen deporte dominicano

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por Mariela Pérez Valenzuela

Santo Domingo, 24 jul.- Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe representan hoy mucho más que una fiesta deportiva para República Dominicana; son el resultado de años de planificación, de una cuantiosa inversión en infraestructura y de la aspiración de mostrar su capacidad organizativa.

Sin embargo, cuando comiencen las competencias, toda esa preparación pasará a un segundo plano. Como ocurre siempre en el deporte, el juicio definitivo recaerá sobre el desempeño de la delegación nacional.

Competir en casa supone una oportunidad excepcional, pero también una responsabilidad enorme. El respaldo del público, el conocimiento de las instalaciones y la ausencia del desgaste de los viajes suelen convertirse en ventajas para los países anfitriones.

Al mismo tiempo, esas condiciones elevan la presión sobre los atletas, conscientes de que cada medalla será celebrada como un premio colectivo y cada derrota será observada con mayor severidad.

Las expectativas no surgen solo del entusiasmo que genera organizar los Juegos. También descansan sobre una realidad deportiva construida durante la última década.

REPUBLICA DOMINICANA CONSOLIDA GENERACION DE ATLETAS

República Dominicana ha consolidado una generación de atletas capaces de competir al máximo nivel en escenarios olímpicos y mundiales, y esa experiencia alimenta la esperanza de alcanzar una de las mejores actuaciones de su historia en la cita regional.

El peso de esa responsabilidad recaerá, una vez más, sobre las disciplinas que tradicionalmente han sostenido el medallero dominicano.

El atletismo llegará encabezado por la campeona olímpica Marileidy Paulino, acompañada por figuras como Alexander Ogando, Rosa Angélica Ramírez, Marysabel Senyú y Liranyi Alonso.

La halterofilia volverá a presentarse como una de las grandes fortalezas con nombres de probado nivel internacional como Yudelina Mejía, Crismery Santana y Nathalia Novas, mientras que el boxeo, el judo, el karate, la lucha y el taekwondo reúnen atletas con experiencia en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y citas olímpicas.

Pero las aspiraciones dominicanas no terminan en los deportes individuales. El voleibol femenino buscará conquistar un séptimo título centroamericano consecutivo, el equipo masculino intentará regresar a lo más alto de la región y el baloncesto, el voleibol de playa y el softbol también aparecen con posibilidades reales de aportar medallas.

Los antecedentes invitan al optimismo, aunque también obligan a mantener la prudencia. República Dominicana ha ocupado el quinto lugar del medallero en las últimas cinco ediciones consecutivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una muestra de estabilidad y crecimiento, pero también de la dificultad que supone romper la barrera impuesta por las potencias de la región.

Su mejor actuación fue el cuarto puesto alcanzado en San Salvador 2002, favorecido entonces por la ausencia de Cuba.

Ese dato ayuda a dimensionar el verdadero reto de Santo Domingo 2026. Esta vez estarán presentes todas las principales delegaciones del área y el margen para avanzar será más estrecho.

BUSCA SUPERAR HISTORICO QUINTO LUGAR

Superar el histórico quinto lugar exigirá que las figuras llamadas a liderar el medallero respondan a la altura de su favoritismo, que los deportes colectivos cumplan con las expectativas y que aparezcan actuaciones inesperadas capaces de inclinar la balanza.

Más allá de la cifra final de medallas, estos Juegos representan una prueba de madurez para el deporte dominicano.

El éxito no dependerá únicamente del color de los metales conquistados, sino de demostrar que la inversión realizada, las instalaciones construidas o remozadas y los programas de preparación han sentado las bases de un sistema deportivo capaz de sostener resultados en el tiempo.

Si la República Dominicana logra combinar una organización de excelencia con una actuación memorable de sus atletas, habrá conseguido algo más importante que mejorar un puesto en el medallero.

Habrá demostrado que está preparada para consolidarse como una de las potencias deportivas de Centroamérica y el Caribe y que el legado de Santo Domingo 2026 trascenderá mucho más allá de la ceremonia de clausura.

of-am