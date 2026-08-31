Antigua Orden Dominicana anuncia incursión en política

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MOCA, Espaillat.– Vestidos de negro, con insignias patrióticas y al ritmo de consignas como “Patria o muerte” y “Unidad para vencer”, decenas de seguidores de la Antigua Orden Dominicana (AOD) se concentraron en los alrededores del parque Duarte, de aquí, y luego recorrieron calles de esta ciudad.

La AOD es una entidad dominicana de extrema derecha, liderada por Ángelo Alexander Vásquez Hernández. Se define a sí misma como una entidad nacionalista, conservadora y provida. Diversos sectores e investigadores la catalogan como una organización de extrema derecha o ultranacionalista con posturas radicalizadas contra la inmigración ilegal haitiana. Sus integrantes suelen marchar y congregarse vistiendo uniformes negros de estilo militar y botas de combate, portando la bandera nacional y coreando lemas patrióticos. MOVILIZACIÓN EN MOCA

La movilización se extendió durante aproximadamente dos horas y reunió a personas procedentes de diferentes localidades de la región.

Durante la misma, Vásquez anunció un cambio en la estrategia de la AOD y planteó la posibilidad de incursionar directamente en la política electoral mediante la creación de un partido político. “Tenemos que luchar por el poder”, afirmó el dirigente, quien recordó que durante años la organización había rechazado involucrarse en la actividad partidaria.

Explicó que en reiteradas ocasiones había sido cuestionado en medios de comunicación sobre si tenía previsto crear una organización política y la AOD ha concluido que necesita alcanzar el poder político para promover los cambios que, a su juicio, requiere el país.

“No nos interesa ni creemos en la política. Pero no tenemos las armas para hacerlo de otra manera. Nosotros tenemos que arrebatarle el poder a los traidores de este país”, expresó para ser interrumpido a seguidas por aplausos y consignas de respaldo de dos manifestantes.

RECLAMOS DE JUSTICIA

Vásquez dijo que esta decision se debe a los reclamos de justicia por ciudadanos que, según afirmó, han perdido la vida en circunstancias que atribuyó a decisiones o actuaciones de sectores que gobiernan el país.

“Para que haya justicia se necesita que personas como ustedes sean los que decidan el destino de este país”, manifestó.

sp-am