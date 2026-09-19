Anthony García gana parada del Tour Canita Mastercard de Golf

Hiram Silfa, director del Tour Canita Banreservas, premia a Anthony García, ganador de la primera parada del evento.

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LA ROMANA.– El golfista profesional Anthony García se proclamó campeón de la primera parada del Tour Canita Mastercard Banreservas, celebrada del 11 al 13 de septiembre en el campo Romana Country Club, en La Romana.

García cerró el torneo con un total de 210 golpes, seis menos que Juan José Guerra, quien terminó en la segunda posición con 216. El campeón registró rondas de 73, 65 y 72 golpes, para recuperarse de un inicio discreto y quedarse con el título.

GARCÍA SE RECUPERA Y CONQUISTA EL TÍTULO

Juan José Guerra, por su parte, comenzó con una ronda de 69 golpes, pero tuvo dificultades en la segunda jornada al firmar 76. Cerró con 71 para concluir con 216 golpes y ocupar el segundo puesto.

El tercer lugar correspondió a Domenico Geminiani, quien terminó con 218 golpes. El golfista había dominado la temporada anterior del Tour Canita.

CENDOYA GANA EN LA CATEGORÍA SENIOR

En la categoría Senior, Raúl Cendoya se llevó el primer lugar con 139 golpes, producto de rondas de 71 y 68.

Juan Campusano (Manita) finalizó segundo con 146 golpes, tras registrar dos rondas de 73, mientras que el veterano Cledy Córdoba ocupó la tercera posición con 151, producto de tarjetas de 73 y 78.

En la categoría AA, Julio Piña obtuvo el primer puesto con 167 golpes (81+86), seguido por Wenceslao Peralta, con 179 (93+86), y Luis Díaz, con 180 (92+88).

La primera parada del Tour Canita Mastercard Banreservas contó con la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

La segunda parada del circuito está programada para celebrarse del 23 al 25 de octubre en The Links, del complejo turístico Casa de Campo, en La Romana.

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