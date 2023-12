Año de la honestidad y unificación familiar

El autor es compositor, líder comunitario y estratega político. Reside en San Cristóbal.

La sociedad del siglo XXI y la dominicana misma, han sido víctimas de altos niveles de corrupción en sus estamentos políticos y estructuras sociales.

Ante tal problemática, nos permitimos sugerir al Poder Ejecutivo, en la persona del presidente constitucional de la República Dominicana, Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, que el 2024 sea denominado como AÑO DE LA HONESTIDAD Y UNIFICACION FAMILIAR.

Debemos emprender la ruta de la honestidad, dada la degradación moral y social que vivimos. Entendemos que el Presidente de la República puede izar con orgullo la bandera de la honestidad y acompañado de su ejemplar familia enviar un mensaje de unificación familiar a toda la sociedad dominicana.

Debemos desterrar la vergonzosa cultura de amarrar los bolígrafos en los establecimientos comerciales, para que no se los roben. El turista que ve un bolígrafo amarrado se lleva la desagradable imagen de que no somos honestos, lo cual no responde a la generalidad de la inmensa mayoría del pueblo dominicano.

Debemos recuperar los valores que nos permitían dejar colgado un saco lleno de panes en los colmados sin que nadie osara tomar uno sin pagarlo, de sentarnos tranquilos en las casas y en los parques sin que asome la posibilidad de ser asaltados y de que ninguna persona pierda incluso la vida porque alguien planee quitarle un teléfono celular u otras

pertenencias.

Debemos, entre tantas otras premisas no menos importantes, asumir el sagrado compromiso de mantener unida la familia para fortalecer los valores de nuestra sociedad en su conjunto, siendo esa la mejor forma de enaltecer la dominicanidad.

sp-am

