Defiende comercio responsable y rechaza el trabajo forzoso

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SANTO DOMINGO– La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) reafirmó su compromiso con la promoción de un comercio responsable, el respeto de los derechos humanos y la erradicación del trabajo forzoso, tras el anuncio de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre la aplicación de medidas bajo la Sección 301 relacionadas con el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

La entidad destacó que estos principios son esenciales para fortalecer la confianza, la competitividad y la sostenibilidad del comercio internacional, además de consolidar cadenas de suministro responsables y alineadas con los estándares laborales internacionales.

TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA

AMCHAMDR sostuvo que las acciones dirigidas a prevenir y combatir el trabajo forzoso deben ejecutarse con transparencia, sustentadas en evidencia y respetando el debido proceso, la seguridad jurídica y los compromisos comerciales asumidos por la República Dominicana.

Asimismo, indicó que cualquier medida regulatoria en esta materia debe proteger tanto los derechos fundamentales como la competitividad del país, evitando generar incertidumbre para las operaciones legítimas de comercio e inversión.

La organización subrayó que la erradicación del trabajo forzoso requiere una colaboración permanente entre las autoridades, el sector empresarial y los demás actores de las cadenas de suministro. A su juicio, esta cooperación permitirá identificar riesgos, fortalecer los mecanismos de cumplimiento y promover prácticas empresariales responsables.

También resaltó la necesidad de reforzar la trazabilidad, la debida diligencia y la adopción de buenas prácticas que garanticen el cumplimiento de los estándares laborales internacionalmente reconocidos.

Finalmente, la Cámara reiteró que la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la competitividad deben avanzar de manera conjunta, con el objetivo de preservar la posición de la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión y un socio comercial confiable en los mercados internacionales.

an/am