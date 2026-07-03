Altice Dominicana restablece sus servicios móviles tras fallas

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SANTO DOMINGO.– La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana informó que restableció los servicios de su red móvil y de recargas, luego de las interrupciones e intermitencias registradas desde el miércoles, que afectaron a miles de usuarios en el país.

La compañía indicó, sin embargo, que durante las próximas horas algunos clientes podrían experimentar lentitud al momento de adquirir paquetes de servicios, debido al elevado volumen de solicitudes generado tras la normalización del sistema de recargas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Altice explicó que la plataforma de recargas volvió a operar con normalidad, aunque el incremento en la demanda podría provocar demoras temporales en algunos procesos.

La empresa aseguró que sus equipos técnicos continúan monitoreando la red para garantizar la estabilidad de los servicios y minimizar cualquier inconveniente que pudiera presentarse durante el proceso de normalización.

Las fallas registradas desde el miércoles provocaron inconvenientes en los servicios móviles y de recarga, situación que generó múltiples reportes y quejas de clientes a través de las redes sociales.

Altice agradeció la comprensión de sus usuarios mientras concluye el proceso de estabilización de todos sus servicios.

sp-am