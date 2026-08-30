Alcaldesa DN destaca impacto “Plásticos por Útiles Escolares”

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SANTO DOMINGO, RD.– La tercera edición de “Plásticos por Útiles Escolares”, iniciativa encabezada por la alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial Carolina Mejía, recolectó 16.5 millones de botellitas plásticas, con las que fueron entregados más de 24,000 kits escolares, incluidos mochilas y tabletas electrónicas, beneficiando a más de 10,000 familias.

Al pronunciar las palabras de cierre de la jornada, Mejía destacó que la iniciativa constituye un apoyo para las familias capitaleñas, especialmente ante los gastos que representa el inicio del año escolar.

“Cerramos hoy habiendo hecho un conteo en pesaje que ya culminó con todas las personas que hemos atendido, y tenemos un conteo de 16.5 millones de botellitas”, expresó.

La dirigente política también agradeció la participación de las familias y de las personas que acudieron a la jornada, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a mejorar sus condiciones de vida.

Las 16.5 millones de botellitas recolectadas este sábado se suman a las 37 millones reunidas en las jornadas anteriores de “Plásticos por Juguetes” y “Plásticos por Útiles Escolares”, para un acumulado de 53.5 millones de envases plásticos.

De acuerdo con sus organizadores, la cifra consolida estas iniciativas como uno de los principales programas de concienciación ambiental desarrollados en el país, al combinar el reciclaje con acciones de apoyo social.

La actividad contó con un amplio dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 400 agentes, quienes estuvieron a cargo de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes durante la jornada.

La tercera edición de “Plásticos por Útiles Escolares” fue posible gracias a la colaboración del Ministerio de Educación, Banco Popular, Propagas, Fundación Propagas, Grupo Ramos, Industrias Bisonó, Constructora Bisonó, Fiducorp, Rica, Susaeta, Industrias San Miguel, Farmacias GBC, Café Santo Domingo, McDonald’s, Seaboard y Planeta Azul.

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