Al menos tres muertos dejan nuevos ataques Rusia a Ucrania

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KIEV.- Al menos tres personas murieron este domingo en nuevos ataques rusos sobre Ucrania, en territorios alejados de la región de Kiev, protegida por una tregua de tres días coincidiendo con la visita de mediadores estadounidenses a la capital ucraniana. Rusia reportó otros tres civiles muertos en Bélgorod por ataques ucranianos.

El ataque más grave ocurrió el sábado en Dnipró, donde dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un ataque contra una gasolinera, según el último balance oficial publicado este domingo. El gobierno regional confirmó el fallecimiento de un hombre de 33 años que había sido hospitalizado tras el ataque.

Por otra parte, un hombre de 24 años murió por el impacto de un proyectil ruso en el distrito Central de Jersón, según informó el gobierno regional.

RUSIA REPORTA TRES MUERTOS EN BÉLGOROD

Las autoridades rusas informaron de la muerte de al menos tres civiles y cuatro heridos en ataques ucranianos sobre la provincia de Bélgorod en las últimas 24 horas.

«Tres civiles han muerto trágicamente en ataques dirigidos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Mis sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas», publicó en redes sociales Alexander Shuvaev, gobernador de Bélgorod, región fronteriza con Ucrania.

Los heridos se registraron en los distritos de Bélgorod, Volokonovski, Graivoronski y Shebekinski. Uno de ellos está grave.

UCRANIA ATACÓ REFINERÍA Y BASES ANTIAÉREAS RUSAS

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas informó de un ataque contra la refinería de Riazan Oil, contra el aeropuerto de Rostov del Don y contra tres instalaciones de defensa antiaérea rusas.

Sobre la refinería indicó que se produjo un incendio y denunció que servía de apoyo logístico a las Fuerzas Armadas rusas. También reportó un incendio cerca del aeródromo de Rostov y el ataque a dos sistemas antiaéreos Pantsir S1 y un radar Podliot, además de la destrucción de una torre de comunicaciones en Perm atribuida a «partisanos».

La Fuerza Aérea ucraniana señaló que las tropas rusas lanzaron 108 drones en las últimas horas y aseguró que 82 fueron destruidos, aunque confirmó impactos en once ubicaciones y advirtió que el ataque continuaba.

Moscú, por su parte, dio cuenta del derribo de 258 drones lanzados por Ucrania en las últimas doce horas sobre varias regiones, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.

No se registraron ataques contra Moscú y Kiev durante las últimas horas, en el marco del desplazamiento de los enviados de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, para intentar impulsar un proceso de paz.