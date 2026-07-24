Al menos seis muertos deja un ataque ruso contra región Kiev

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KIEV.- Al menos seis personas murieron en un ataque ruso con misiles llevado a cabo a plena luz del día este viernes contra la región de Kiev, según informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de X.

Zelenski dijo, sin dar más detalles sobre el lugar del ataque o la naturaleza del objetivo, que el bombardeo provocó decenas de heridos.

ATAQUE A EXHIBICIÓN DE ARMAMENTO

El dueño del fabricante privado ucraniano de drones First Contact, Valeri Borovik, declaró en directo en una emisión del medio Apostrof que Rusia habría alcanzado en este ataque, llevado a cabo a última hora de la mañana del viernes, una exhibición de armamento.

El Consejo de Fabricantes de Armas de Ucrania confirmó que en el lugar atacado había reunidos representantes de la industria.

Tanto Borovik como el Consejo de Fabricantes indicaron que hay muertos y heridos en el ataque.