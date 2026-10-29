Al menos 14 muertos en ataque ruso a estación tren en Dnipró

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KIEV 29 Oct.-Al menos 14 personas han muerto y una decena ha resultado heridos en un ataque del Ejército ruso con un dron contra la estación de tren de la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, que las autoridades locales han denunciado como una acción «terrorista» por parte de Moscú.

«Un t errible ataque ruso contra la estación de tren de Dnipró. Los rusos utilizaron un dron para atacar un andén donde se encontraban un tren de cercanías y otro de pasajeros», ha informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje difundido en redes.

Según ha detallado, el balance de muertos asciende a 13 mientras que otras diez personas resultaron heridas, de las cuales cuatro están en estado grave.

«¿Cuántos ataques terroristas similares ha perpetrado Rusia contra nuestro pueblo tras el levantamiento de las sanciones a algunos oligarcas rusos y al sector energético, en lugar de reducir la tensión?», se ha preguntado el dirigente ucraniano, quien ha apostado por que Estados Unidos y Europa tomen medidas «decisivas» contra la escala bélica de Moscú.

De este modo, Zelenski ha recalcado que las sanciones contra Rusia «no deben suavizarse mientras continúe esta guerra» y ha abogado por que desde la UE, Estados Unidos y el G7 se «adopten nuevas medidas sancionadoras más contundentes».

Previamente el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha ido informando de la situación en la estación, tras el golpe contra un tren que realizaba el trayecto entre Dnipró y Zaporiyia y que se encontraba en los andenes, donde los viajeros esperaban para embarcar.

Esta situación se ha producido pese a que había una alerta de alto riesgo sobre la zona ya que durante la noche se han producido otros ataques en la región de Dnipropetrovsk que han dejado al menos un herido en la citada ciudad.

En paralelo, las autoridades ucranianas han denunciado otras cinco muertes y decenas de heridos más en varios ataques que las fuerzas rusas han lanzado este jueves sobre las ciudades de Kremenchuk y Chernígov.

El gobernador de Poltava, Vitali Diakivnich, ha informado de la muerte de tres personas, así como de una quincena de heridos en Kremenchuk después de que un dron impactara contra un edificio de apartamentos.

Mientras tanto, en Chernígov, su alcalde, Dimitro Brizhinski, ha informado también de ataques con drones sobre el centro de la ciudad. Personas comunes y corrientes, que simplemente iban a trabajar, realizaban sus actividades cotidianas y hacían planes para el día, fueron atacadas», ha denunciado en sus redes sociales.

Al menos dos adolescentes han fallecido y otras 23 personas han resultado heridas, de las cuales cuatro son menores de edad, ha detallado. Esto es verdadero terror contra la población civil. No hay justificación para quienes arrebatan la vida a personas inocentes», ha expresado.

of-am