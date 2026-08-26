Ahorro financiero RD creció 240% en 11 años, según ABA

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SANTO DOMINGO.- Las captaciones del sistema financiero dominicano aumentaron en RD$2.76 billones durante los últimos 11 años, al pasar de RD$1.15 billones en enero de 2015 a RD$3.91 billones en febrero de 2026, para un crecimiento de 240 %, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El análisis, elaborado con estadísticas de la Superintendencia de Bancos, destaca una expansión sostenida del ahorro y de la capacidad del sistema financiero para canalizar recursos hacia hogares, empresas y actividades productivas.

La banca múltiple mantuvo el liderazgo, con depósitos que crecieron de RD$638,383 millones a RD$2.5 billones, equivalente a un aumento de 292 %. Su participación pasó de 55.5 % a 63.5 %.

COOPERATIVAS OCUPAN SEGUNDO LUGAR

Las cooperativas ocupan el segundo lugar, con RD$606,448 millones (16 %), seguidas por las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI), con RD$460,468 millones (11.77 %).

Estas últimas registraron un crecimiento superior al 8,000 %, al pasar de RD$5,569 millones en 2015.

Las asociaciones de ahorro y préstamo concentran RD$276,535 millones (7.17 %), mientras los bancos de ahorro y crédito representan RD$49,532 millones (1.32 %).

MAYOR PREFERENCIA POR DEPÓSITOS A PLAZO

El informe identifica también un cambio en las preferencias de los ahorrantes. En 2020, durante la pandemia, las captaciones crecieron 18.8 % interanual, impulsadas por las medidas de liquidez del Banco Central y una mayor acumulación de recursos por parte de los hogares.

A partir de 2023, el aumento de las tasas pasivas favoreció una migración hacia depósitos a plazo, cuya participación pasó de 37 % en 2022 a 48 % en 2025.

La ABA considera que esta tendencia refleja un mayor interés de los ahorrantes por instrumentos capaces de generar mayores rendimientos, sin perder las ventajas del sistema financiero formal.

an/am