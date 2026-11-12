Águilas, Estrellas y Toros salen victoriosos béisbol dominicano

SANTO DOMINGO.– Las Águilas Cibaeñas, las Estrellas Orientales y los Toros del Este consiguieron victorias este miércoles en el campeonato de béisbol otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras imponerse a sus respectivos rivales en una jornada marcada por partidos cerrados.

En Santiago, las Águilas Cibaeñas derrotaron 3-2 a los Tigres del Licey, en un encuentro que se decidió por la mínima diferencia y permitió al conjunto amarillo celebrar ante su público frente a uno de sus principales rivales históricos.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales protagonizaron una ofensiva productiva para vencer 8-6 a los Gigantes del Cibao, en otro de los enfrentamientos de la jornada. El conjunto verde logró contener los intentos de reacción de los francomacorisanos para asegurar el triunfo.

Mientras tanto, los Toros del Este consiguieron una importante victoria al superar 6-5 a los Leones del Escogido, en un cerrado partido que mantuvo la emoción hasta el desenlace.

LA JORNADA

La jornada de este miércoles volvió a evidenciar la competitividad del torneo otoño-invernal 2026-2027, en el que los seis conjuntos buscan avanzar hacia la clasificación a la siguiente etapa del campeonato.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 21 14 7 .667 – 21 13 8 .619 1 21 10 11 .476 4 20 9 11 .450 4.5 20 8 12 .400 5.5 19 7 12 .368 6

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