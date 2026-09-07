Aguaceros, tronadas y ráfagas viento en varias zonas de la RD

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SANTO DOMINGO.- La combinación de una vaguada y una onda tropical está generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas de República Dominicana.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), una vaguada mantiene condiciones favorables para nubosidad y precipitaciones. Entretanto, una onda tropical se desplaza hacia el oeste sobre aguas del mar Caribe y se aleja gradualmente del territorio nacional.

Se han registrado lluvias principalmente en las provincias La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia y el sur de Santiago, entre otras zonas cercanas.

En algunos puntos podrían producirse de manera aislada granizadas, debido a la intensidad de las tormentas.

En la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de la Cordillera Central y la región fronteriza.

En el resto del territorio nacional prevalecerán condiciones más estables, con poca nubosidad y escasas precipitaciones.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional se pronostican nubes aisladas, intervalos despejados y una sensación térmica calurosa.

TEMPERATURAS SEGUIRÁN ELEVADAS

Las temperaturas permanecerán calurosas, con valores mínimos entre 24 °C y 26 °C y máximos entre 34 °C y 36 °C.

Las autoridades meteorológicas recomiendan ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

También aconsejan permanecer en lugares frescos y ventilados, especialmente a los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, considerados grupos más vulnerables a los efectos del calor.

En el Distrito Nacional se esperan nubes dispersas y temperaturas calurosas. Mientras, en Santo Domingo Norte y Oeste predominarán condiciones calurosas con nubes ocasionales o aisladas. En Santo Domingo Este se prevén temperaturas elevadas y escasa nubosidad.

sp-am