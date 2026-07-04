Agricultura busca reactivar el proyecto Prodejav Pedernales

El nuevo administrador tendrá la «responsabilidad» de dirigir el proceso de «reorganización y recuperación del proyecto», informó este viernes el ministerio en una nota de prensa.

Además, la institución indicó que fueron entregadas más de 100,000 plantas de coco y guanábana, con el propósito de fortalecer la diversificación de la producción, ampliar las áreas cultivadas y respaldar a los productores de la zona.

Para el ministerio, la reapertura de Prodejav «constituye una respuesta a una de las demandas más sentidas de los productores agrícolas, juntas de regantes, asociaciones de productores, representantes de la sociedad civil y demás organizaciones de la provincia de Pedernales», quienes durante años «solicitaron la reactivación de este proyecto por su impacto en la generación de empleos, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la producción agropecuaria del sur».

Estas medidas fueron adoptadas durante una visita de trabajo realizada a la región de Enriquillo por parte del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, quien estuvo acompañado de diversas autoridades.

Como parte de la agenda desarrollada, el ministro también visitó la Regional Agropecuaria Sur, donde sostuvo un encuentro con el personal técnico y administrativo para evaluar los programas que ejecuta la institución y definir acciones encaminadas a «fortalecer» la asistencia a los productores.

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