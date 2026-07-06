Aeropuerto de Punta Cana reconoce excelencia aerolíneas

PUNTA CANA, República Dominicana. – El Aeropuerto de Punta Cana realizó su tradicional entrega anual de reconocimientos a las aerolíneas y empresas aliadas que se destacaron por su desempeño durante el año 2025, reafirmando una práctica institucional de más de una década orientada a promover la excelencia operativa, la seguridad y la calidad del servicio al pasajero.

La premiación distingue a aerolíneas, empresas de asistencia en tierra (handlers), concesionarios y consignatarios, tomando como base un sistema de evaluación sustentado en indicadores objetivos de gestión.

Entre estos se incluyen el cumplimiento de slots, la seguridad operacional, el desempeño en las operaciones, así como la satisfacción de los pasajeros y categorías especiales de reconocimiento.

Durante el acto fueron entregados los Premios ASQ (Airport Service Quality), un estándar internacional que mide la experiencia del pasajero mediante encuestas de satisfacción aplicadas en el propio aeropuerto.

Estos galardones reconocen a las aerolíneas mejor valoradas por los usuarios en la terminal aérea de Punta Cana, destacando su compromiso con la calidad del servicio y la experiencia del viajero.

La administración aeroportuaria resaltó que este tipo de iniciativas fortalece la cultura de mejora continua dentro de la comunidad aeroportuaria y consolida al Aeropuerto de Punta Cana como uno de los principales hubs turísticos de la región, donde la eficiencia operativa y la atención al pasajero son pilares fundamentales del modelo de gestión.