Advierten que ofensiva contra bandas Haití podría cruzar a RD

Sociólogo Jaime Max Taveras alertó sobre posibles efectos en la soberanía, el comercio y la estabilidad dominicana.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El sociólogo Jaime Max Taveras advirtió que una intensificación de las operaciones militares contra las bandas armadas en Haití podría desplazar el conflicto hacia la República Dominicana, con riesgos para la seguridad fronteriza, la soberanía nacional y el comercio binacional.

Sostuvo que la cercanía territorial entre ambos países hace que cualquier agravamiento de la crisis haitiana tenga repercusiones directas sobre territorio dominicano, especialmente si los grupos criminales buscan refugio ante una ofensiva de mayor alcance.

ALERTA SOBRE INTERVENCIÓN MILITAR

Taveras cuestionó el anuncio del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de una operación militar para rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos de su país desaparecidos tras un ataque armado en Haití.

Consideró que las acciones militares unilaterales podrían vulnerar la soberanía haitiana y generar tensiones internacionales. Por ello, defendió una respuesta coordinada mediante mecanismos diplomáticos y una fuerza internacional legitimada por las Naciones Unidas.

Asimismo, estimó necesario que Haití recupere la estabilidad institucional y celebre elecciones que permitan establecer un Gobierno con capacidad para garantizar relaciones diplomáticas y comerciales estables.

RIESGOS ECONOMÍA Y COMERCIO

El sociólogo alertó que una mayor desestabilización podría afectar el intercambio comercial, elevar los precios de productos de primera necesidad y aumentar la presión sobre los servicios públicos dominicanos.

También señaló que cualquier interrupción del comercio fronterizo tendría consecuencias económicas y humanitarias para ambos países, debido a su interdependencia.

Taveras consideró prioritario reforzar la vigilancia fronteriza y mantener la capacidad de respuesta ante una eventual expansión de la violencia.

Aunque el Gobierno dominicano ha descartado cerrar la frontera por el momento, el especialista planteó que las autoridades deben evaluar medidas extraordinarias si las condiciones de seguridad cambian.

No obstante, advirtió que un cierre total tendría consecuencias graves para la población haitiana y defendió la necesidad de preservar el comercio.

Finalmente, llamó a combinar la protección de la soberanía dominicana con iniciativas diplomáticas internacionales que contribuyan a contener las bandas armadas y restablecer la estabilidad en Haití.

an/am