Advierte RD no está lista para la economía del conocimiento

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana no está preparada para insertarse en la economía del conocimiento por la baja calidad educativa reflejada en la prueba PISA, advirtió Antonio Ciriaco, vicerrector administrativo de la UASD.

El economista recordó que la economía dominicana aún depende en gran medida de los recursos naturales, un modelo que puede agotarse, por lo que es urgente diseñar políticas públicas que mejoren competencias.

Calificó de alarmante que más del 75% de los estudiantes mayores de 15 años esté por debajo del promedio en matemáticas, lectoescritura y ciencias. A nivel regional, el país aparece en los últimos lugares del ranking.

«Ese no puede ser el comportamiento de una economía que crece», dijo en el programa D’Agenda, de Telesistema Canal 11.

Sostuvo que el reto no es asignar más recursos, sino enfocarlos en la calidad del maestro. «La clave de la educación está en la formación del maestro. No se puede decir que tenemos maestros de bajo salario porque solo estamos por debajo de Uruguay en la región», afirmó. Uruguay fue el país latinoamericano con mejor desempeño en PISA.

Puso como ejemplo el oro, la tierra rara y el cacao: «Son tres productos de la naturaleza que tenemos, sin embargo no podemos transformarlos porque carecemos de recursos humanos».

«Necesitamos una educación de calidad que nos permita transformar, porque de lo contrario vamos a perder el bono que nos da la naturaleza», insistió.

Advirtió que se habla de desarrollar la industria de microprocesadores «pero no estamos formando a los jóvenes con las competencias para liderar ese proceso, tendremos que importarlos».

FUSIÓN DE MINISTERIOS NO RESUELVE

Ciriaco consideró que la calidad educativa no se resolverá con la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior.

«Ojalá que el Congreso sea amplio y abierto con las vistas públicas cuando se vaya a conocer el proyecto de ley de Transformación Educativa; que no se quede solo en que se van a fusionar dos instituciones», dijo.

Pidió una mirada más holística y observar qué hacen los países asiáticos que lideran. «En Asia se realizan congresos sobre inteligencia artificial, ¿cuántos dominicanos asisten? Estamos quedando al margen de los conocimientos de frontera».

ENDEUDAMIENTO DE CLASE MEDIA

Alertó también sobre el alto endeudamiento de la clase media con tarjetas de crédito, con intereses de hasta 60% anual, el más alto del sistema financiero.

«El que se endeuda con tarjeta y no sabe manejarse puede caer en un círculo vicioso que muchas veces nunca termina», advirtió.

Según un estudio de la Escuela de Economía de la UASD, los consumos con tarjeta se destinan principalmente a supermercados, a alimentos y bebidas no alcohólicas, que representan el 23% de la canasta familiar, «lo cual es muy preocupante», señaló.