Advierte estancamiento del aprendizaje pese 4% educación

Cuello dijo este 10 e septiembre que cerca del 50 % de los jóvenes ya utiliza herramientas de inteligencia artificial.

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SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, advirtió que los resultados de las pruebas PISA evidencian un estancamiento de los aprendizajes en República Dominicana, pese al incremento considerable de los recursos destinados al sistema educativo mediante la asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuello señaló que el país debe prestar especial atención a los resultados, al indicar que una elevada proporción de los adolescentes dominicanos continúa sin alcanzar las competencias necesarias en matemáticas y lectura.

RESULTADOS PREOCUPANTES

“Nueve de cada diez adolescentes estudiantes dominicanos no alcanzan el nivel medio en matemáticas y ocho de cada diez tampoco en lectura”, expresó, al citar el informe de PISA.

Consideró preocupante que esta situación ocurra mientras el mundo avanza hacia la transformación digital y el uso intensivo de nuevas tecnologías. Destacó que cerca del 50 % de los jóvenes utiliza herramientas de inteligencia artificial para aprender.

A su juicio, existe una contradicción que el país debe enfrentar, debido a que los estudiantes comienzan a utilizar tecnologías avanzadas mientras mantienen debilidades para comprender textos y razonar matemáticamente.

EDUCACIÓN Y FUTURO

La dirigente peledeísta sostuvo que la meta no debe limitarse a comparar los resultados actuales con los obtenidos en años anteriores, sino determinar si los estudiantes están desarrollando las competencias necesarias para enfrentar el futuro.

Cuello afirmó que las habilidades matemáticas son fundamentales para formar profesionales capaces no solo de utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino también de comprenderlas, dominarlas y aprovecharlas en procesos productivos y tecnológicos.

INVERSIÓN Y APRENDIZAJE

La dirigente también llamó la atención sobre la relación entre la inversión pública y los resultados educativos.

Explicó que, tras más de una década de aplicación del 4 %, el presupuesto del sector ha aumentado considerablemente en términos nominales, sin que ese crecimiento se traduzca en una mejoría equivalente de los aprendizajes.

Informó que el PLD analiza los resultados de PISA y adelantó que presentará próximamente una posición oficial sobre el desempeño del sistema educativo dominicano.

an/am