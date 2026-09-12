Abuso sexual infantil, una alerta en la República Dominicana

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Santo Domingo, 12 sep (Prensa Latina) Un tribunal de la República Dominicana condenó a 20 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una niña de ocho años en La Guáyiga, distrito municipal de Pedro Brand, informó hoy el Ministerio Público.

La sentencia contra André Morel de los Santos fue dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas testimonios y evaluaciones periciales.

De acuerdo con la investigación, las agresiones comenzaron cuando la niña tenía cinco años y ocurrían cuando su madre se ausentaba de la vivienda.

La menor, actualmente adolescente, declaró mediante el sistema de entrevista en Cámara Gesell que el procesado la amenazaba para impedir que contara lo sucedido.

PROBLEMATICA TRASCIENDE DE LOS TRIBUNALES

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima en junio de 2025 ante la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste.

El tribunal ordenó que Morel de los Santos cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal, en la zona sur.

La pena de 20 años a este ciudadano vuelve a poner sobre la mesa una problemática que trasciende los tribunales: la violencia sexual contra niños y adolescentes en República Dominicana.

El caso fue uno de tres relacionados con abusos sexuales contra menores difundidos por el Ministerio Público en las últimas 48 horas.

Analistas coinciden en señalar que la actuación de la justicia resulta indispensable, pero también lo es fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento a quienes sufren estos delitos.

mh/mpv