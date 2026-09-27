Abinader: un actor que se caracteriza por las poses (OPINION)

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El que ve, a través de la televisión, una de las asambleas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede decir que las ha visto todas, porque regularmente se caracterizan por el exhibicionismo de discursos, disputas entre naciones, elogios, quejas, insultos y, finalmente, se toman resoluciones sobre temas que, en la mayoría de los casos, nunca se resuelven.

Esos temas son: control de armas nucleares y prohibición de armas químicas y biológicas, terrorismo, desarrollo sostenible, cambio climático, medio ambiente y calentamiento global, erradicación de la pobreza, derechos humanos, paz, estatus de Palestina, derecho internacional, energía, salud, educación y, últimamente, inteligencia artificial.

Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, es decir, obligatorias. Son recomendaciones que supuestamente recogen las inquietudes de la opinión pública mundial. Y partiendo de la experiencia, las potencias son las primeras en desarrollar agendas particulares y de conformidad a sus intereses.

Por lo menos debían mostrar mayor apego al derecho internacional plasmado en la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo en lo que toca a la paz y al respeto de la soberanía de los países. Se trata de letras muertas para Estados Unidos, que pretende juzgar a ciudadanos de todos los continentes en su territorio, con sus leyes federales, indistintamente del lugar de la comisión de los supuestos delitos imputados. No hay nada escrito que le otorgue esa jurisdicción judicial. Se vale de la fuerza.

Ultraderecha

En esta Asamblea 81 de la ONU llamó poderosamente la atención la presencia de presidentes de ultraderecha, que en su mayoría fueron impuestos fraudulentamente mediante el uso de un famoso software israelí, que sirve para hackear y manipular digitalmente, alterando resultados de procesos eleccionarios de más de 30 naciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no asistió al evento. No se perdió nada, posiblemente fue lo mejor que hizo si tenía tareas importantes en su país que no debía postergar por una chercha, como en efecto fue la que se acaba de celebrar en la sede de la ONU. El que sí estuvo presente fue Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, quien arremetió contra los líderes egoístas, ignorantes y crueles que procuran destruir el multilateralismo y convertir al migrante en enemigo. Satisfizo, además, la intervención de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil, quien dijo que su país no es patio trasero de ninguna potencia y condenó la violación a la soberanía de las naciones del mundo.

Siempre veo al payaso de Javier Milei, quien suele atribuir los problemas del mundo al progresismo, pese a su significativa disminución por razones expuestas más arriba. Milei, sin embargo, ha sido el mayor fracaso como presidente de Argentina, porque encontró el peso de ese país a 400 por uno y hoy está a 1550 por cada dólar norteamericano, provocando una inflación sin precedentes en bienes y servicios. Además, quitó subsidio a servicios como transporte y electricidad y eliminó los planes de asistencias sociales, afectando a millones de ciudadanos.

Para colmo: Milei detuvo las inversiones o construcción de nuevas obras.

Cualquier extranjero que vio hablar al presidente dominicano, Luis Abinader, lo calificaría de ser un jefe de Estado que aboga por la paz mundial, al condenar las guerras que se registran en diferentes puntos del planeta, porque provocan desabastecimiento e inflación, pero los conflictos bélicos no se dan por sí solos y él ha estado apoyando todas las operaciones guerreristas de una potencia. Es un actor, se caracteriza por las poses.

La vergüenza mayor para el mundo, en esa Asamblea 81 de la ONU, fue Delcy Rodríguez, por carente de dignidad y menor vergüenza, traidora, arribista, entreguista y perversa.

jpm-am