Abinader reúne con jóvenes SC; anuncia hospital traumatología

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SAN CRISTÓBAL.- El presidente Luis Abinader sostuvo este domingo un encuentro con jóvenes de comunidades apartadas de la provincia San Cristóbal y, posteriormente, compartió con 450 estudiantes de centros educativos públicos y privados, en dos actividades en las que escuchó sus inquietudes y reafirmó el compromiso del Gobierno con la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones.

Durante el conversatorio con jóvenes de distintas comunidades, celebrado en la Gobernación Provincial, el mandatario anunció que el Hospital Traumatológico de San Cristóbal será inaugurado el próximo 6 de noviembre, Día de la Constitución.

Abinader explicó que la nueva infraestructura contribuirá a descongestionar el Hospital Regional Juan Pablo Pina y ampliará la capacidad de atención de pacientes traumatológicos en la provincia y la región Sur.

“Eso va a ayudar mucho a todo San Cristóbal porque va a descongestionar el Hospital Juan Pablo Pina, que está bastante congestionado. Prácticamente el 45 % de los casos son de accidentes de traumas”, afirmó.

ENTREGA DE TÍTULOS EN YAGUATE

El jefe de Estado informó además que el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Ingenio CAEI para agilizar el proceso de titulación de terrenos en Yaguate y otras comunidades de la zona.

Explicó que el proceso podría extenderse por unos seis meses y que se proyecta entregar entre 6,000 y 7,000 títulos de propiedad en el área comprendida entre Yaguate y la provincia Peravia.

Según el mandatario, la formalización de estos terrenos contribuirá a dinamizar la actividad económica de la región y permitirá a numerosas familias contar con documentos que acrediten legalmente sus propiedades.

JÓVENES DESTACAN APERTURA AL DIÁLOGO

En el encuentro participaron jóvenes de Cambelén, San Gregorio de Nigua, La Pared de Haina, Yaguate, Sabana del Puerto, Villa Altagracia, Medina, Juan Barón, Palenque, Hatillo, La Col, Cambita Garabitos, Hamey y Los Cacaos.

Iraida Heredia, en representación de los jóvenes participantes, expresó su satisfacción por la realización del encuentro y valoró la disposición del presidente para escuchar las inquietudes de la juventud, independientemente de su lugar de procedencia.

Consideró que estos espacios permiten plantear necesidades y propuestas relacionadas con las oportunidades de desarrollo y el futuro de las nuevas generaciones.

ABINADER EXHORTA A PLANIFICAR Y MANTENER HÁBITOS SALUDABLES

Posteriormente, durante un encuentro-almuerzo con 450 estudiantes en el auditorio del Instituto Politécnico Loyola, Abinader exhortó a los jóvenes a desarrollar hábitos de disciplina, planificación y cuidado de la salud como herramientas para alcanzar sus objetivos.

El mandatario explicó que desde temprana edad ha procurado organizar sus actividades con anticipación y señaló que actualmente planifica desde la noche anterior su agenda como jefe de Estado.

“Planificarse con anticipación, optimizar el tiempo sin sobrecargas y mantener hábitos saludables desde temprana edad son los pilares fundamentales para alcanzar las metas cotidianas. Yo me preparo todas las noches para el próximo día”, expresó.

TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL E IDIOMAS

Durante el intercambio, los estudiantes plantearon inquietudes sobre infraestructura escolar, programas de liderazgo, oportunidades de inserción laboral formal y acceso a becas para continuar estudios superiores.

Al responderles, Abinader los exhortó a fortalecer su formación y a prepararse en áreas que, según explicó, tendrán una elevada demanda laboral en el futuro, entre ellas la tecnología, la inteligencia artificial y los idiomas.

El presidente reafirmó además el compromiso del Gobierno de continuar trabajando por una educación accesible y de calidad para los distintos sectores de la sociedad.

En ambas actividades participaron la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara Salazar; el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar; el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard; el rector del Politécnico Loyola, padre José Victoriano Reyes, S.J.; el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; el director de Transporte Estudiantil (TRAE), Luis Felipe Cartagena, y el alcalde de San Cristóbal, Nelson de la Rosa.

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