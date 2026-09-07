Abinader pide a Dios que le dé sabiduría para enfrentar males

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader pidió a Dios que le dé sabiduría para ejercer sus responsabilidades públicas, fortaleza ante los desafíos y sensibilidad para atender las necesidades de la población de la Republica Dominicana.

Hizo esta invocación durante el acto de inicio de una Jornada Nacional de Oración y Acción de Gracias por la República Dominicana que encabezó en el Palacio Nacional, al que asistieron representantes de distintas denominaciones religiosas y servidores públicos.

El Mandatario, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, destacó el valor de la fe como fuente de fortaleza para afrontar las dificultades y renovar la esperanza, al tiempo que llamó a convertir la oración en un compromiso de servicio y solidaridad.

Asimismo, elevó oraciones por las familias dominicanas, especialmente por quienes enfrentan enfermedades, situaciones de angustia y dificultades económicas o personales.

También pidió por los jóvenes, los adultos mayores, la protección ante desastres naturales y por una República Dominicana en paz.“La fe no nos aparta de la realidad, nos da fuerzas para enfrentarla y para transformarla”, expresó el jefe de Estado.

Exhortó a que la jornada no se limite al acto religioso, sino que sirva como punto de partida para fortalecer la disposición de ayudar a los demás.

“Que ese amén sea también un comienzo, que sea un compromiso, una decisión de salir de aquí más dispuesto a escuchar, más dispuesto a ayudar, más dispuesto a perdonar y más dispuesto a servir”, manifestó.

GOBIERNO LLAMA A UNIR LA FE CON LA ACCIÓN

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, invitó a las iglesias y a la ciudadanía a participar en la jornada mediante la oración y acciones concretas orientadas a la prevención y protección de la población.

Paliza destacó iniciativas gubernamentales como el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, las campañas educativas del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y las evaluaciones de infraestructuras realizadas por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Esta jornada nos convoca a unir la fe con la acción”, afirmó el funcionario, quien sostuvo que el objetivo es prepararse con responsabilidad ante eventuales situaciones de emergencia, sin temor y con confianza.

IGLESIA CATÓLICA PIDE PROTECCIÓN Y PAZ PARA EL PAÍS

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, pidió a Dios que continúe protegiendo a República Dominicana, fortaleciendo la fe de su pueblo y guiándolo ante las dificultades.

También oró por las familias, los enfermos, las personas afligidas y quienes tienen la responsabilidad de gobernar el país, al tiempo que solicitó bendiciones, paz y protección para toda la nación.

DESTACAN JORNADA COMO UN HECHO HISTÓRICO

El superintendente nacional del Concilio de las Asambleas de Dios en República Dominicana, pastor Julio Morales, calificó como un hecho histórico la convocatoria realizada por el presidente Abinader para reunir en el Palacio Nacional a representantes de distintas iglesias y sectores de la sociedad para orar por el país.

Durante su oración, pidió misericordia, protección y dirección para República Dominicana, además de sabiduría para el presidente Abinader, su Gobierno y su equipo de gestión.

De manera simultánea, servidores públicos de diferentes instituciones participaron en jornadas de oración en sus respectivas sedes, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer los valores, la unidad y la esperanza entre los dominicanos.

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